DatabaseExecute

Исполняет запрос к указанной базе данных.

bool  DatabaseExecute(
   int     database,      // хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen
   string  sql            // SQL-запрос
   );

Параметры

database

[in]  Хендл базы данных, который получен в DatabaseOpen().

sql

[in]  SQL запрос.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха или false, в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                   –  критическая ошибка исполняющей системы;
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)              –  параметр sql содержит пустую строку;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)          –  недостаточно памяти;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – ошибка конвертации запроса в UTF-8 строку;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – внутренняя ошибка базы данных;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   – невалидный хендл базы данных;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               –  ошибка выполнения запроса.

 

Пример:

//--- статистика по символу
struct Symbol_Stats
  {
   string            name;             // имя символа
   int               trades;           // количество трейдов по символу
   double            gross_profit;     // общая прибыль по символу
   double            gross_loss;       // общий убыток по символу
   double            total_commission// сумма комиссий по символу
   double            total_swap;       // сумма свопов по символу
   double            total_profit;     // общая прибыль без учета свопов и комиссий
   double            net_profit;       // чистая прибыль с учетом свопов и комиссий
   int               win_trades;       // количество прибыльных трейдов
   int               loss_trades;      // количество убыточных трейдов
   double            expected_payoff;  // матожидание трейда без учета свопов и комиссии
   double            win_percent;      // процент выигрышных трейдов
   double            loss_percent;     // процент проигрышных трейдов
   double            average_profit;   // средняя прибыль
   double            average_loss;     // средний убыток
   double            profit_factor;    // профит-фактор
  };
 
//--- статистика по Magic Number
struct Magic_Stats
  {
   long              magic;            // Magic Number советника
   int               trades;           // количество трейдов по символу
   double            gross_profit;     // общая прибыль по символу
   double            gross_loss;       // общий убыток по символу
   double            total_commission// сумма комиссий по символу
   double            total_swap;       // сумма свопов по символу
   double            total_profit;     // общая прибыль без учета свопов и комиссий
   double            net_profit;       // чистая прибыль с учетом свопов и комиссий
   int               win_trades;       // количество прибыльных трейдов
   int               loss_trades;      // количество убыточных трейдов
   double            expected_payoff;  // матожидание трейда без учета свопов и комиссии
   double            win_percent;      // процент выигрышных трейдов
   double            loss_percent;     // процент проигрышных трейдов
   double            average_profit;   // средняя прибыль
   double            average_loss;     // средний убыток
   double            profit_factor;    // профит-фактор
  };
 
//--- статистика по часу входа
struct Hour_Stats
  {
   char              hour_in;          // час входа в рынок
   int               trades;           // количество трейдов в этот час входа
   double            volume;           // объем трейдов в этот час входа
   double            gross_profit;     // общая прибыль в этот час входа
   double            gross_loss;       // общий убыток в этот час входа
   double            net_profit;       // чистая прибыль с учетом свопов и комиссий
   int               win_trades;       // количество прибыльных трейдов
   int               loss_trades;      // количество убыточных трейдов
   double            expected_payoff;  // матожидание трейда без учета свопов и комиссии
   double            win_percent;      // процент выигрышных трейдов
   double            loss_percent;     // процент проигрышных трейдов
   double            average_profit;   // средняя прибыль
   double            average_loss;     // средний убыток
   double            profit_factor;    // профит-фактор
  };
 
int ExtDealsTotal=0;;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- создадим имя файла
   string filename=IntegerToString(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN))+"_stats.sqlite";
//--- открываем/создаем базу данных в общей папке терминалов
   int db=DatabaseOpen(filenameDATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" open failed with code "GetLastError());
      return;
     }
//--- создадим таблицу DEALS
   if(!CreateTableDeals(db))
     {
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   PrintFormat("Торговая история насчитывает сделок: %d "ExtDealsTotal);
 
//--- получим торговую статистику в разрезе символов
   int request=DatabasePrepare(db"SELECT r.*,"
                               "   (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff,"
                               "   (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent,"
                               "   (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent,"
                               "   r.gross_profit/r.win_trades as average_profit,"
                               "   r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss,"
                               "   (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor "
                               "FROM "
                               "   ("
                               "   SELECT SYMBOL,"
                               "   sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades,"
                               "   sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit,"
                               "   sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss,"
                               "   sum(swap) as total_swap,"
                               "   sum(commission) as total_commission,"
                               "   sum(profit) as total_profit,"
                               "   sum(profit+swap+commission) as net_profit,"
                               "   sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades,"
                               "   sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades "
                               "   FROM DEALS "
                               "   WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL "
                               "   GROUP BY SYMBOL"
                               "   ) as r");
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" request failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   Symbol_Stats stats[], symbol_stats;
   ArrayResize(statsExtDealsTotal);
   int i=0;
//--- получаем записи из результатов запроса
   for(; DatabaseReadBind(requestsymbol_stats) ; i++)
     {
      stats[i].name=symbol_stats.name;
      stats[i].trades=symbol_stats.trades;
      stats[i].gross_profit=symbol_stats.gross_profit;
      stats[i].gross_loss=symbol_stats.gross_loss;
      stats[i].total_commission=symbol_stats.total_commission;
      stats[i].total_swap=symbol_stats.total_swap;
      stats[i].total_profit=symbol_stats.total_profit;
      stats[i].net_profit=symbol_stats.net_profit;
      stats[i].win_trades=symbol_stats.win_trades;
      stats[i].loss_trades=symbol_stats.loss_trades;
      stats[i].expected_payoff=symbol_stats.expected_payoff;
      stats[i].win_percent=symbol_stats.win_percent;
      stats[i].loss_percent=symbol_stats.loss_percent;
      stats[i].average_profit=symbol_stats.average_profit;
      stats[i].average_loss=symbol_stats.average_loss;
      stats[i].profit_factor=symbol_stats.profit_factor;
     }
   ArrayResize(statsi);
   Print("Trade statistics by Symbol");
   ArrayPrint(stats);
   Print("");
//--- удалим запрос
   DatabaseFinalize(request);
 
 
//--- получим торговую статистику в разрезе советников по Magic Number
   request=DatabasePrepare(db"SELECT r.*,"
                           "   (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff,"
                           "   (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent,"
                           "   (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent,"
                           "   r.gross_profit/r.win_trades as average_profit,"
                           "   r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss,"
                           "   (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor "
                           "FROM "
                           "   ("
                           "   SELECT MAGIC,"
                           "   sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades,"
                           "   sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit,"
                           "   sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss,"
                           "   sum(swap) as total_swap,"
                           "   sum(commission) as total_commission,"
                           "   sum(profit) as total_profit,"
                           "   sum(profit+swap+commission) as net_profit,"
                           "   sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades,"
                           "   sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades "
                           "   FROM DEALS "
                           "   WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL "
                           "   GROUP BY MAGIC"
                           "   ) as r");
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" request failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   Magic_Stats EA_stats[], magic_stats;
   ArrayResize(EA_statsExtDealsTotal);
   i=0;
//--- выводим записи
   for(; DatabaseReadBind(requestmagic_stats) ; i++)
     {
      EA_stats[i].magic=magic_stats.magic;
      EA_stats[i].trades=magic_stats.trades;
      EA_stats[i].gross_profit=magic_stats.gross_profit;
      EA_stats[i].gross_loss=magic_stats.gross_loss;
      EA_stats[i].total_commission=magic_stats.total_commission;
      EA_stats[i].total_swap=magic_stats.total_swap;
      EA_stats[i].total_profit=magic_stats.total_profit;
      EA_stats[i].net_profit=magic_stats.net_profit;
      EA_stats[i].win_trades=magic_stats.win_trades;
      EA_stats[i].loss_trades=magic_stats.loss_trades;
      EA_stats[i].expected_payoff=magic_stats.expected_payoff;
      EA_stats[i].win_percent=magic_stats.win_percent;
      EA_stats[i].loss_percent=magic_stats.loss_percent;
      EA_stats[i].average_profit=magic_stats.average_profit;
      EA_stats[i].average_loss=magic_stats.average_loss;
      EA_stats[i].profit_factor=magic_stats.profit_factor;
     }
   ArrayResize(EA_statsi);
   Print("Trade statistics by Magic Number");
   ArrayPrint(EA_stats);
   Print("");
//--- удалим запрос
   DatabaseFinalize(request);
 
//--- проверим что на счете используется хеджинг для учета открытых позиций
   if((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
     {
      //--- не можем преобразовать сделки в трейды простым способом через транзакции, поэтому завершаем работу
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- теперь создадим таблицу TRADES на основе таблицы DEALS
   if(!CreateTableTrades(db))
     {
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- заполним через SQL-запрос таблицу TRADES на основе данных из DEALS
   if(DatabaseTableExists(db"DEALS"))
      //--- заполним таблицу TRADES
      if(!DatabaseExecute(db"INSERT INTO TRADES(TIME_IN,HOUR_IN,TICKET,TYPE,VOLUME,SYMBOL,PRICE_IN,TIME_OUT,PRICE_OUT,COMMISSION,SWAP,PROFIT) "
                          "SELECT "
                          "   d1.time as time_in,"
                          "   d1.hour as hour_in,"
                          "   d1.position_id as ticket,"
                          "   d1.type as type,"
                          "   d1.volume as volume,"
                          "   d1.symbol as symbol,"
                          "   d1.price as price_in,"
                          "   d2.time as time_out,"
                          "   d2.price as price_out,"
                          "   d1.commission+d2.commission as commission,"
                          "   d2.swap as swap,"
                          "   d2.profit as profit "
                          "FROM DEALS d1 "
                          "INNER JOIN DEALS d2 ON d1.position_id=d2.position_id "
                          "WHERE d1.entry=0 AND d2.entry=1     "))
        {
         Print("DB: fillng the table TRADES failed with code "GetLastError());
         return;
        }
 
//--- получим торговую статистику в разрезе часа входа в рынок
   request=DatabasePrepare(db"SELECT r.*,"
                           "   (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff,"
                           "   (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent,"
                           "   (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent,"
                           "   r.gross_profit/r.win_trades as average_profit,"
                           "   r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss,"
                           "   (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor "
                           "FROM "
                           "   ("
                           "   SELECT HOUR_IN,"
                           "   count() as trades,"
                           "   sum(volume) as volume,"
                           "   sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit,"
                           "   sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss,"
                           "   sum(profit) as net_profit,"
                           "   sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades,"
                           "   sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades "
                           "   FROM TRADES "
                           "   WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL "
                           "   GROUP BY HOUR_IN"
                           "   ) as r");
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" request failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   Hour_Stats hours_stats[], h_stats;
   ArrayResize(hours_statsExtDealsTotal);
   i=0;
//--- выводим записи
   for(; DatabaseReadBind(requesth_stats) ; i++)
     {
      hours_stats[i].hour_in=h_stats.hour_in;
      hours_stats[i].trades=h_stats.trades;
      hours_stats[i].volume=h_stats.volume;
      hours_stats[i].gross_profit=h_stats.gross_profit;
      hours_stats[i].gross_loss=h_stats.gross_loss;
      hours_stats[i].net_profit=h_stats.net_profit;
      hours_stats[i].win_trades=h_stats.win_trades;
      hours_stats[i].loss_trades=h_stats.loss_trades;
      hours_stats[i].expected_payoff=h_stats.expected_payoff;
      hours_stats[i].win_percent=h_stats.win_percent;
      hours_stats[i].loss_percent=h_stats.loss_percent;
      hours_stats[i].average_profit=h_stats.average_profit;
      hours_stats[i].average_loss=h_stats.average_loss;
      hours_stats[i].profit_factor=h_stats.profit_factor;
     }
   ArrayResize(hours_statsi);
   Print("Trade statistics by entry hour");
   ArrayPrint(hours_stats);
   Print("");
//--- удалим запрос
   DatabaseFinalize(request);
 
//--- close database
   DatabaseClose(db);
   return;
  }
/*
Торговая история насчитывает сделок: 2771 
Trade statistics by Symbol
      [name] [trades] [gross_profit] [gross_loss] [total_commission] [total_swap] [total_profit] [net_profit] [win_trades] [loss_trades] [expected_payoff] [win_percent] [loss_percent] [average_profit] [average_loss] [profit_factor]
[0"AUDUSD"      112      503.20000   -568.00000           -8.83000    -24.64000      -64.80000    -98.27000           70            42          -0.57857      62.50000       37.50000          7.18857      -13.52381         0.88592
[1"EURCHF"      125      607.71000   -956.85000          -11.77000    -45.02000     -349.14000   -405.93000           54            71          -2.79312      43.20000       56.80000         11.25389      -13.47676         0.63512
[2"EURJPY"      127     1078.49000  -1057.83000          -10.61000    -45.76000       20.66000    -35.71000           64            63           0.16268      50.39370       49.60630         16.85141      -16.79095         1.01953
[3"EURUSD"      233     1685.60000  -1386.80000          -41.00000    -83.76000      298.80000    174.04000          127           106           1.28240      54.50644       45.49356         13.27244      -13.08302         1.21546
[4"GBPCHF"      125     1881.37000  -1424.72000          -22.60000    -51.56000      456.65000    382.49000           80            45           3.65320      64.00000       36.00000         23.51712      -31.66044         1.32052
[5"GBPJPY"      127     1943.43000  -1776.67000          -18.84000    -52.46000      166.76000     95.46000           76            51           1.31307      59.84252       40.15748         25.57145      -34.83667         1.09386
[6"GBPUSD"      121     1668.50000  -1438.20000           -7.96000    -49.93000      230.30000    172.41000           77            44           1.90331      63.63636       36.36364         21.66883      -32.68636         1.16013
[7"USDCAD"       99      405.28000   -475.47000           -8.68000    -31.68000      -70.19000   -110.55000           51            48          -0.70899      51.51515       48.48485          7.94667       -9.90563         0.85238
[8"USDCHF"      206     1588.32000  -1241.83000          -17.98000    -65.92000      346.49000    262.59000          131            75           1.68199      63.59223       36.40777         12.12458      -16.55773         1.27902
[9"USDJPY"      107      464.73000   -730.64000          -35.12000    -34.24000     -265.91000   -335.27000           50            57          -2.48514      46.72897       53.27103          9.29460      -12.81825         0.63606
 
Trade statistics by Magic Number
    [magic] [trades] [gross_profit] [gross_loss] [total_commission] [total_swap] [total_profit] [net_profit] [win_trades] [loss_trades] [expected_payoff] [win_percent] [loss_percent] [average_profit] [average_loss] [profit_factor]
[0]     100      242     2584.80000  -2110.00000          -33.36000    -93.53000      474.80000    347.91000          143            99           1.96198      59.09091       40.90909         18.07552      -21.31313         1.22502
[1]     200      254     3021.92000  -2834.50000          -29.45000    -98.22000      187.42000     59.75000          140           114           0.73787      55.11811       44.88189         21.58514      -24.86404         1.06612
[2]     300      250     2489.08000  -2381.57000          -34.37000    -96.58000      107.51000    -23.44000          134           116           0.43004      53.60000       46.40000         18.57522      -20.53078         1.04514
[3]     400      224     1272.50000  -1283.00000          -24.43000    -64.80000      -10.50000    -99.73000          131            93          -0.04687      58.48214       41.51786          9.71374      -13.79570         0.99182
[4]     500      198     1141.23000  -1051.91000          -27.66000    -63.36000       89.32000     -1.70000          116            82           0.45111      58.58586       41.41414          9.83819      -12.82817         1.08491
[5]     600      214     1317.10000  -1396.03000          -34.12000    -68.48000      -78.93000   -181.53000          116            98          -0.36883      54.20561       45.79439         11.35431      -14.24520         0.94346
 
Trade statistics by entry hour
     [hour_in] [trades] [volume] [gross_profit] [gross_loss] [net_profit] [win_trades] [loss_trades] [expected_payoff] [win_percent] [loss_percent] [average_profit] [average_loss] [profit_factor]
0]         0       50  5.00000      336.51000   -747.47000   -410.96000           21            29          -8.21920      42.00000       58.00000         16.02429      -25.77483         0.45020
1]         1       20  2.00000      102.56000    -57.20000     45.36000           12             8           2.26800      60.00000       40.00000          8.54667       -7.15000         1.79301
2]         2        6  0.60000       38.55000    -14.60000     23.95000            5             1           3.99167      83.33333       16.66667          7.71000      -14.60000         2.64041
3]         3       38  3.80000      173.84000   -200.15000    -26.31000           22            16          -0.69237      57.89474       42.10526          7.90182      -12.50938         0.86855
4]         4       60  6.00000      361.44000   -389.40000    -27.96000           27            33          -0.46600      45.00000       55.00000         13.38667      -11.80000         0.92820
5]         5       32  3.20000      157.43000   -179.89000    -22.46000           20            12          -0.70187      62.50000       37.50000          7.87150      -14.99083         0.87515
6]         6       18  1.80000       95.59000   -162.33000    -66.74000           11             7          -3.70778      61.11111       38.88889          8.69000      -23.19000         0.58886
7]         7       14  1.40000       38.48000   -134.30000    -95.82000            9             5          -6.84429      64.28571       35.71429          4.27556      -26.86000         0.28652
8]         8       42  4.20000      368.48000   -322.30000     46.18000           24            18           1.09952      57.14286       42.85714         15.35333      -17.90556         1.14328
9]         9      118 11.80000     1121.62000   -875.21000    246.41000           72            46           2.08822      61.01695       38.98305         15.57806      -19.02630         1.28154
[10]        10      206 20.60000     2280.59000  -2021.80000    258.79000          115            91           1.25626      55.82524       44.17476         19.83122      -22.21758         1.12800
[11]        11      138 13.80000     1377.02000   -994.18000    382.84000           84            54           2.77420      60.86957       39.13043         16.39310      -18.41074         1.38508
[12]        12      152 15.20000     1247.56000  -1463.80000   -216.24000           84            68          -1.42263      55.26316       44.73684         14.85190      -21.52647         0.85227
[13]        13       64  6.40000      778.27000   -516.22000    262.05000           36            28           4.09453      56.25000       43.75000         21.61861      -18.43643         1.50763
[14]        14       62  6.20000      536.93000   -427.47000    109.46000           38            24           1.76548      61.29032       38.70968         14.12974      -17.81125         1.25606
[15]        15       50  5.00000      699.92000   -413.00000    286.92000           28            22           5.73840      56.00000       44.00000         24.99714      -18.77273         1.69472
[16]        16       88  8.80000      778.55000   -514.00000    264.55000           51            37           3.00625      57.95455       42.04545         15.26569      -13.89189         1.51469
[17]        17       76  7.60000      533.92000  -1019.46000   -485.54000           44            32          -6.38868      57.89474       42.10526         12.13455      -31.85813         0.52373
[18]        18       52  5.20000      237.17000   -246.78000     -9.61000           24            28          -0.18481      46.15385       53.84615          9.88208       -8.81357         0.96106
[19]        19       52  5.20000      407.67000   -150.36000    257.31000           30            22           4.94827      57.69231       42.30769         13.58900       -6.83455         2.71129
[20]        20       18  1.80000       65.92000    -89.09000    -23.17000            9             9          -1.28722      50.00000       50.00000          7.32444       -9.89889         0.73993
[21]        21       10  1.00000       41.86000    -32.38000      9.48000            7             3           0.94800      70.00000       30.00000          5.98000      -10.79333         1.29277
[22]        22       14  1.40000       45.55000    -83.72000    -38.17000            6             8          -2.72643      42.85714       57.14286          7.59167      -10.46500         0.54408
[23]        23        2  0.20000        1.20000     -1.90000     -0.70000            1             1          -0.35000      50.00000       50.00000          1.20000       -1.90000         0.63158
*/  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает таблицу DEALS                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateTableDeals(int database)
  {
//--- если таблица DEALS уже есть, удалим её
   if(!DeleteTable(database"DEALS"))
     {
      return(false);
     }
//--- проверим наличие таблицы
   if(!DatabaseTableExists(database"DEALS"))
      //--- создаем таблицу
      if(!DatabaseExecute(database"CREATE TABLE DEALS("
                          "ID          INT KEY NOT NULL,"
                          "ORDER_ID    INT     NOT NULL,"
                          "POSITION_ID INT     NOT NULL,"
                          "TIME        INT     NOT NULL,"
                          "TYPE        INT     NOT NULL,"
                          "ENTRY       INT     NOT NULL,"
                          "SYMBOL      CHAR(10),"
                          "VOLUME      REAL,"
                          "PRICE       REAL,"
                          "PROFIT      REAL,"
                          "SWAP        REAL,"
                          "COMMISSION  REAL,"
                          "MAGIC       INT,"
                          "HOUR        INT,"
                          "REASON      INT);"))
        {
         Print("DB: create the DEALS table  failed with code "GetLastError());
         return(false);
        }
//---  запросим всю торговую историю
   datetime from_date=0;
   datetime to_date=TimeCurrent();
//--- запросим историю сделок в указанном интервале
   HistorySelect(from_dateto_date);
   ExtDealsTotal=HistoryDealsTotal();
//--- внесем в таблицу сделки
   if(!InsertDeals(database))
      return(false);
//--- таблица успешно создана
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет из базы таблицу с указанным именем                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteTable(int databasestring table_name)
  {
   if(!DatabaseExecute(database"DROP TABLE IF EXISTS "+table_name))
     {
      Print("Failed to drop the DEALS table with code "GetLastError());
      return(false);
     }
//--- таблица успешно удалена
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вносит сделки в таблицу базы данных                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool InsertDeals(int database)
  {
//--- вспомогательные переменные
   ulong    deal_ticket;         // тикет сделки
   long     order_ticket;        // тикет ордера,по которому была совершена сделка
   long     position_ticket;     // ID позиции, к которой относится сделка
   datetime time;                // время совершения сделки
   long     type ;               // тип сделки
   long     entry ;              // направление сделки
   string   symbol;              // по какому символу была сделка
   double   volume;              // объем операции
   double   price;               // цена
   double   profit;              // финансовый результат
   double   swap;                // своп
   double   commission;          // комиссия
   long     magic;               // Magic number (ID советника)
   long     reason;              // причина или источник проведения сделки
   char     hour;                // час совершения сделки
   MqlDateTime time_strusture;
//--- пройдем по всем сделкам и внесем их в базу данных
   bool failed=false;
   int deals=HistoryDealsTotal();
//--- заблокируем базу данных перед выполнением транзакций
   DatabaseTransactionBegin(database);
   for(int i=0i<dealsi++)
     {
      deal_ticket=    HistoryDealGetTicket(i);
      order_ticket=   HistoryDealGetInteger(deal_ticketDEAL_ORDER);
      position_ticket=HistoryDealGetInteger(deal_ticketDEAL_POSITION_ID);
      time= (datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticketDEAL_TIME);
      type=           HistoryDealGetInteger(deal_ticketDEAL_TYPE);
      entry=          HistoryDealGetInteger(deal_ticketDEAL_ENTRY);
      symbol=         HistoryDealGetString(deal_ticketDEAL_SYMBOL);
      volume=         HistoryDealGetDouble(deal_ticketDEAL_VOLUME);
      price=          HistoryDealGetDouble(deal_ticketDEAL_PRICE);
      profit=         HistoryDealGetDouble(deal_ticketDEAL_PROFIT);
      swap=           HistoryDealGetDouble(deal_ticketDEAL_SWAP);
      commission=     HistoryDealGetDouble(deal_ticketDEAL_COMMISSION);
      magic=          HistoryDealGetInteger(deal_ticketDEAL_MAGIC);
      reason=         HistoryDealGetInteger(deal_ticketDEAL_REASON);
      TimeToStruct(timetime_strusture);
      hour= (char)time_strusture.hour;
      //--- внесем в таблицу каждую сделку через запрос
      string request_text=StringFormat("INSERT INTO DEALS (ID,ORDER_ID,POSITION_ID,TIME,TYPE,ENTRY,SYMBOL,VOLUME,PRICE,PROFIT,SWAP,COMMISSION,MAGIC,REASON,HOUR)"
                                       "VALUES (%d, %d, %d, %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %d, %d,%d)",
                                       deal_ticketorder_ticketposition_tickettimetypeentrysymbolvolumepriceprofitswapcommissionmagicreasonhour);
      if(!DatabaseExecute(databaserequest_text))
        {
         PrintFormat("%s: failed to insert deal #%d with code %d"__FUNCTION__deal_ticketGetLastError());
         PrintFormat("i=%d: deal #%d  %s"ideal_ticketsymbol);
         failed=true;
         break;
        }
     }
//--- проверим на наличие ошибок при выполнении транзакций
   if(failed)
     {
      //--- откатим все транзакции и разблокируем базу данных
      DatabaseTransactionRollback(database);
      PrintFormat("%s: DatabaseExecute() failed with code "__FUNCTION__GetLastError());
      return(false);
     }
//--- все транзакции прошли успешно - зафиксируем изменения и разблокируем базу данных
   DatabaseTransactionCommit(database);
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает таблицу TRADES                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateTableTrades(int database)
  {
//--- если таблица TRADES уже есть, удалим её
   if(!DeleteTable(database"TRADES"))
      return(false);
//--- проверим наличие таблицы
   if(!DatabaseTableExists(database"TRADES"))
      //--- создаем таблицу
      if(!DatabaseExecute(database"CREATE TABLE TRADES("
                          "TIME_IN     INT     NOT NULL,"
                          "HOUR_IN     INT     NOT NULL,"
                          "TICKET      INT     NOT NULL,"
                          "TYPE        INT     NOT NULL,"
                          "VOLUME      REAL,"
                          "SYMBOL      CHAR(10),"
                          "PRICE_IN    REAL,"
                          "TIME_OUT    INT     NOT NULL,"
                          "PRICE_OUT   REAL,"
                          "COMMISSION  REAL,"
                          "SWAP        REAL,"
                          "PROFIT      REAL);"))
        {
         Print("DB: create the TRADES table failed with code "GetLastError());
         return(false);
        }
//--- таблица успешно создана
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

