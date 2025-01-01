ДокументацияРазделы
Отрисовывает вершины вершинного буфера, установленного в DXBufferSet().

bool  DXDraw(
   int   context,               // хендл на графический контекст 
   uint  start=0,               // индекс первой вершины
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // количество вершин
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

start=0

[in]  Индекс первой вершины для отрисовки.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Количество вершин для отрисовки.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Для отрисовки вершин предварительно должны быть установлены шейдеры с помощью DXShaderSet().