- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDraw
Отрисовывает вершины вершинного буфера, установленного в DXBufferSet().
bool DXDraw(
Параметры
context
[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().
start=0
[in] Индекс первой вершины для отрисовки.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество вершин для отрисовки.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Для отрисовки вершин предварительно должны быть установлены шейдеры с помощью DXShaderSet().