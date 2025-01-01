ДокументацияРазделы
CLKernelFree

Удаляет функцию запуска OpenCL.

void  CLKernelFree(
   int  kernel     // хендл на кернел OpenCL программы
   );

Параметры

kernel_name

[in]  Хендл объекта кернел.

Возвращаемое значение

Нет. В случае внутренней ошибки изменяется значение _LastError. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().