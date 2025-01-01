- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Получает из текущей записи значение поля в виде массива.
bool DatabaseColumnBlob(
Параметры
request
[in] Хендл запроса, полученный в DatabasePrepare().
column
[in] Номер поля в запросе. Нумерация полей начинается с нуля и не может превышать значение DatabaseColumnsCount() - 1.
data[]
[out] Ссылка на массив для записи значения поля.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха или false, в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – невалидный хендл запроса;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – индекс column больше значения DatabaseColumnsCount() -1.
Примечание
Значение можно получить только в том случае, если предварительно для запроса request был сделан хотя бы один вызов DatabaseRead().
Для чтения значения из следующей записи нужно предварительно вызвать DatabaseRead().
Смотри также
DatabasePrepare, DatabaseColumnSize, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName