MathAbs

Возвращает абсолютное значение (значение по модулю) переданного ей числа.

double  MathAbs(
   double  value      // число
   );

Параметры

value

[in]  Числовая величина.

Возвращаемое значение

Значение типа double, больше или равно нулю.

Примечание

Вместо функции MathAbs() можно использовать функцию fabs().

 

Пример:

//--- input parameters
input int      InpValue = -10;   // Enter any value here
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем абсолютное значение введённого во входных параметрах числа
   uint abs_value=MathAbs(InpValue);
//--- распечатываем значения в журнал
   PrintFormat("The entered value %d received the value %u after using the MathAbs() function",InpValue,abs_value);
  }