- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FolderCreate
Создает директорию в директории Files (в зависимости от значения common_flag)
bool FolderCreate(
Параметры
folder_name
[in] Имя директории, которую требуется создать. Содержит относительный путь к папке.
common_flag=0
[in] Флаг, определяющий местоположение директории. Если common_flag=FILE_COMMON, то директория находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В противном случае директория находится в локальной папке (MQL5\Files или MQL5\Tester\Files в случае тестирования).
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".
Пример:
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
