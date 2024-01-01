#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- описание

#property description "Скрипт показывает пример использования FolderCreate()."

#property description "Внешний параметр определяет папку для создания папок."

#property description "После выполнения скрипта будет создана структура папок"



//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входной параметр определяет папку, в которой работает скрипт

input bool common_folder=false; // общая папка всех терминалов

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- папка, которую создадим в MQL5\Files

string root_folder="Folder_A";

if(CreateFolder(root_folder,common_folder))

{

//--- создадим в ней дочернюю папку Child_Folder_B1

string folder_B1="Child_Folder_B1";

string path=root_folder+"\\"+folder_B1; // создадим имя папки с учетом структуры

if(CreateFolder(path,common_folder))

{

//--- в этой папке создадим еще 3 дочерних

string folder_C11="Child_Folder_C11";

string child_path=root_folder+"\\"+folder_C11;// создадим имя папки с учетом структуры

CreateFolder(child_path,common_folder);

//--- вторая дочерняя папка

string folder_C12="Child_Folder_C12";

child_path=root_folder+"\\"+folder_C12;

CreateFolder(child_path,common_folder);



//--- третья дочерняя папка

string folder_C13="Child_Folder_C13";

child_path=root_folder+"\\"+folder_C13;

CreateFolder(child_path,common_folder);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Пытается создать папку и выводит сообщение об этом |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateFolder(string folder_path,bool common_flag)

{

int flag=common_flag?FILE_COMMON:0;

string working_folder;

//--- выясним полный путь в зависимости от параметра common_flag

if(common_flag)

working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

else

working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- отладочное сообщение

PrintFormat("folder_path=%s",folder_path);

//--- попытка создать папку относительно пути MQL5\Files

if(FolderCreate(folder_path,flag))

{

//--- выведем полный путь для созданной папки

PrintFormat("Cоздали папку %s",working_folder+"\\"+folder_path);

//--- сбросим код ошибки

ResetLastError();

//--- успешное выполнение

return true;

}

else

PrintFormat("Не удалось создать папку %s. Код ошибки %d",working_folder+folder_path,GetLastError());

//--- неудачное выполнение

return false;

}