FolderCreate

Создает директорию в директории Files (в зависимости от значения common_flag)

bool  FolderCreate(
   string  folder_name,       // строка с именем создаваемой папки
   int     common_flag=0      // область действия
   );

Параметры

folder_name

[in]  Имя директории, которую требуется создать. Содержит относительный путь к папке.

common_flag=0

[in] Флаг, определяющий местоположение директории. Если common_flag=FILE_COMMON, то директория находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В противном случае директория находится в локальной папке (MQL5\Files или MQL5\Tester\Files в случае тестирования).

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".

Пример:

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- описание
#property description "Скрипт показывает пример использования FolderCreate()."
#property description "Внешний параметр определяет папку для создания папок."
#property description "После выполнения скрипта будет создана структура папок"
 
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входной параметр определяет папку, в которой работает скрипт
input bool     common_folder=false// общая папка всех терминалов
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- папка, которую создадим в MQL5\Files
   string root_folder="Folder_A";
   if(CreateFolder(root_folder,common_folder))
     {
      //--- создадим в ней дочернюю папку Child_Folder_B1
      string folder_B1="Child_Folder_B1";
      string path=root_folder+"\\"+folder_B1;          // создадим имя папки с учетом структуры
      if(CreateFolder(path,common_folder))
        {
         //--- в этой папке создадим еще 3 дочерних
         string folder_C11="Child_Folder_C11";
         string child_path=root_folder+"\\"+folder_C11;// создадим имя папки с учетом структуры
         CreateFolder(child_path,common_folder);
         //--- вторая дочерняя папка
         string folder_C12="Child_Folder_C12";
         child_path=root_folder+"\\"+folder_C12;
         CreateFolder(child_path,common_folder);
 
         //--- третья дочерняя папка
         string folder_C13="Child_Folder_C13";
         child_path=root_folder+"\\"+folder_C13;
         CreateFolder(child_path,common_folder);
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Пытается создать папку и выводит сообщение об этом               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateFolder(string folder_path,bool common_flag)
  {
   int flag=common_flag?FILE_COMMON:0;
   string working_folder;
//--- выясним полный путь в зависимости от параметра common_flag
   if(common_flag)
      working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";
   else
      working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";
//--- отладочное сообщение   
   PrintFormat("folder_path=%s",folder_path);
//--- попытка создать папку относительно пути MQL5\Files
   if(FolderCreate(folder_path,flag))
     {
      //--- выведем полный путь для созданной папки
      PrintFormat("Cоздали папку %s",working_folder+"\\"+folder_path);
      //--- сбросим код ошибки
      ResetLastError();
      //--- успешное выполнение
      return true;
     }
   else
      PrintFormat("Не удалось создать папку %s. Код ошибки %d",working_folder+folder_path,GetLastError());
//--- неудачное выполнение
   return false;
  }

Смотри также

