IndicatorSetDouble

Задаёт значение соответствующего свойства индикатора. Свойство индикатора должно быть типа double. Существует 2 варианта функции.

Вызов с указанием идентификатора свойства.

bool IndicatorSetDouble(

int prop_id,

double prop_value

);

Вызов с указанием идентификатора и модификатора свойства.

bool IndicatorSetDouble(

int prop_id,

int prop_modifier,

double prop_value

)

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор свойства индикатора. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE.

prop_modifier

[in] Модификатор указанного свойства. Только свойства уровней требуют модификатора. Нумерация уровней идет с 0, то есть для задания свойства второму уровню нужно указать единицу (на 1 меньше, чем при использовании директивы компилятора).

prop_value

[in] Значение свойства.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.

Примечание

Нумерация свойств (модификаторов) при использовании директивы #property начинается с 1 (единицы), в то время как функция использует нумерацию с 0 (нуля). При неправильном задании номера уровня отображение индикатора может отличаться от того, которое предполагается.

Например, задать значение первого уровня для индикатора в отдельном подокне можно двумя способами:

property indicator_level 1 50 - используется 1 для указания номера уровня,

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0 , 50) - используется 0 для указания первого уровня.

Пример: индикатор-"перевертыш", меняющий максимальное и минимальное значения окна индикатора, а также значения уровней, на которых расположены горизонтальные линии.

#property indicator_separate_window

//--- установим максимальное и минимальное значения для окна индикатора

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- зададим показ трех горизонтальных уровней в отдельном окне индикатора

#property indicator_level1 25

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 75

//--- установим толщину горизонтальных уровней

#property indicator_levelwidth 1

//--- установим стиль горизонтальных уровней

#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- зададим описания горизонтальных уровней

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");

//--- зададим короткое имя индикатора

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetDouble() Demo");

//--- зададим каждому уровню свой цвет

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrBlue);

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,1,clrGreen);

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,2,clrRed);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int tick_counter=0;

static double level1=25,level2=50,level3=75;

static double max=100,min=0, shift=100;

//--- считаем тики

tick_counter++;

//--- на каждом 10-м тике делаем переворот

if(tick_counter%10==0)

{

//--- перевернем знак для значений уровня

level1=-level1;

level2=-level2;

level3=-level3;

//--- перевернем знак для значений максимума и минимума

max-=shift;

min-=shift;

//--- перевернем значение сдвига

shift=-shift;

//--- зададим новые значения уровней

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,level1);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,level2);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,2,level3);

//--- зададим новые значения максимума и минимума для окна индикатора

Print("Set up max = ",max,", min = ",min);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,max);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,min);

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

