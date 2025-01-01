- Стили индикаторов в примерах
- Связь между свойствами индикатора и функциями
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Задаёт значение соответствующего свойства индикатора. Свойство индикатора должно быть типа double. Существует 2 варианта функции.
Вызов с указанием идентификатора свойства.
|
bool IndicatorSetDouble(
Вызов с указанием идентификатора и модификатора свойства.
|
bool IndicatorSetDouble(
Параметры
prop_id
[in] Идентификатор свойства индикатора. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE.
prop_modifier
[in] Модификатор указанного свойства. Только свойства уровней требуют модификатора. Нумерация уровней идет с 0, то есть для задания свойства второму уровню нужно указать единицу (на 1 меньше, чем при использовании директивы компилятора).
prop_value
[in] Значение свойства.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.
Примечание
Нумерация свойств (модификаторов) при использовании директивы #property начинается с 1 (единицы), в то время как функция использует нумерацию с 0 (нуля). При неправильном задании номера уровня отображение индикатора может отличаться от того, которое предполагается.
Например, задать значение первого уровня для индикатора в отдельном подокне можно двумя способами:
- property indicator_level1 50 - используется 1 для указания номера уровня,
- IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 50) - используется 0 для указания первого уровня.
Пример: индикатор-"перевертыш", меняющий максимальное и минимальное значения окна индикатора, а также значения уровней, на которых расположены горизонтальные линии.
|
#property indicator_separate_window
Смотри также
