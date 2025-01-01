- Направление индексации в массивах и таймсериях
- Организация доступа к данным
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBars
Возвращает количество баров в истории по соответствующему символу и периоду.
|
int iBars(
Параметры
symbol
[in] Символьное имя инструмента. NULL означает текущий символ.
timeframe
[in] Период. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.
Возвращаемое значение
Количество баров в истории по соответствующему символу и периоду, но не более чем задано в настройках платформы параметром "Макс. баров в окне" ("Max bars in chart")
Пример:
|
Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));
