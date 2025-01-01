ДокументацияРазделы
Возвращает количество баров в истории по соответствующему символу и периоду.

int  iBars(
   const string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES        timeframe        // период
   );

Параметры

symbol

[in]  Символьное имя инструмента. NULL означает текущий символ.

timeframe

[in]  Период. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.

Возвращаемое значение

Количество баров в истории по соответствующему символу и периоду, но не более чем задано в настройках платформы параметром "Макс. баров в окне" ("Max bars in chart")

Пример:

  Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

