#property description "Индикатор анализирует данные за последний месяц и раскрашивает все свечи с малыми"

#property description "и большими тиковыми объемами. Для определения таких свечей производится сортировка"

#property description "массива тиковых объемов. Свечи, объемы которых составляют первые InpSmallVolume"

#property description "процентов массива, считаются малыми. Свечи, тиковые объемы которых составляют "

#property description "последние InpBigVolume процентов массива, считаются большими."

//--- настройки индикатора

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//--- plot

#property indicator_label1 "VolumeFactor"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrDodgerBlue,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 2

//--- предопределенная константа

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- входные параметры

input int InpSmallVolume=15; // Процент малых объемов (<50)

input int InpBigVolume=80; // Процент больших объемов (<50)

//--- время начала анализа (будет смещаться)

datetime ExtStartTime;

//--- индикаторные буферы

double ExtOpenBuff[];

double ExtHighBuff[];

double ExtLowBuff[];

double ExtCloseBuff[];

double ExtColorBuff[];

//--- граничные значения объемов для отображения свечей

long ExtLeftBorder=0;

long ExtRightBorder=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Получение значений границ для тиковых объемов |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetVolumeBorders(void)

{

//--- переменные

datetime stop_time; // время окончания копирования

long buff[]; // буфер, куда будем копировать

//--- время окончания - текущее время

stop_time=TimeCurrent();

//--- время начала - на месяц раньше от текущего

ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);

//--- получим значения тиковых объемов

ResetLastError();

if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)

{

//--- не удалось получить данные, вернем false для запуска команды на пересчет

PrintFormat("Не удалось получить значения тикового объема. Код ошибки = %d",GetLastError());

return(false);

}

//--- вычислим размер массива

int size=ArraySize(buff);

//--- отсортируем массив

ArraySort(buff);

//--- определим значения левой и правой границы для тиковых объемов

ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];

ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Получение даты на месяц меньше чем дата во входном параметре |

//+------------------------------------------------------------------+

datetime GetStartTime(const datetime stop_time)

{

//--- преобразуем время окончания к переменной структуры типа MqlDateTime

MqlDateTime temp;

TimeToStruct(stop_time,temp);

//--- получим дату на месяц меньше

if(temp.mon>1)

temp.mon-=1; // текущий месяц не первый в году, значит номер предыдущего на один меньше

else

{

temp.mon=12; // текущий месяц первый в году, значит номер предыдущего равен 12

temp.year-=1; // а номер года на один меньше

}

//--- число дня будет не больше 28

if(temp.day>28)

temp.day=28;

//--- вернем полученную дату

return(StructToTime(temp));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- проверка, удовлетворяют ли входные параметры условиям

if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)

{

Print("Некорректные входные параметры");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);

SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);

SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);

SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);

SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- зададим значение, которое не будет отображаться

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- зададим надписи для индикаторных буферов

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- проверка, есть ли еще необработанные бары

if(prev_calculated<rates_total)

{

//--- получение новых значений левой и правой границы для объемов

if(!GetVolumeBorders())

return(0);

}

//--- переменная начала для расчета баров

int start=prev_calculated;

//--- если значения индикатора уже были рассчитаны на предыдущем тике, то работаем на последнем баре

if(start>0)

start--;

//--- установим прямое направление индексации в таймсериях

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

ArraySetAsSeries(tick_volume,false);

//--- цикл расчета значений индикатора

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- закрашиваем свечи, начиная с начальной даты

if(ExtStartTime<=time[i])

{

//--- если значение не меньше правой границы, то закрашиваем свечу

if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)

{

//--- получим данные для рисования свечи

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- цвет DodgerBlue

ExtColorBuff[i]=0;

//--- продолжаем цикл

continue;

}

//--- если значение не больше левой границы, то закрашиваем свечу

if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)

{

//--- получим данные для рисования свечи

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- цвет Orange

ExtColorBuff[i]=1;

//--- продолжаем цикл

continue;

}

}

//--- для баров, не попавших в расчет, ставим пустое значение

ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}