Справочник MQL5Работа с OpenCLCLBufferCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLBufferCreate
Создает буфер OpenCL и возвращает хендл на него.
int CLBufferCreate(
Параметры
context
[in] Хендл на context OpenCL.
size
[in] Размер буфера в байтах.
flags
[in] Свойства буфера, задаваемые через комбинацию флагов: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.
Возвращаемое значение
Хендл на буфер OpenCL при успешном выполнении. В случае ошибки возвращает -1. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().
Примечание
На данный момент предусмотрены следующие коды ошибок:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - невалидный хендл на контекст OpenCL,
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – недостаточно памяти,
- ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – внутренняя ошибка создания буфера.