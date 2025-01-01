ДокументацияРазделы
PositionGetDouble

Функция возвращает запрошенное свойство открытой позиции, предварительно выбранной при помощи функции PositionGetSymbol или PositionSelect. Свойство позиции должно быть типа double.  Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

double  PositionGetDouble(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE  property_id      // идентификатор свойства
   );

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.  В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool  PositionGetDouble(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE  property_id,     // идентификатор свойства
   double&                        double_var       // сюда примем значение свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства позиции. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE.

double_var

[out]  Переменная типа double, принимающая  значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа double. В случае неудачного выполнения возвращает 0.

Примечание

При "неттинговом" учете позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING и ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) по каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".

При независимом представлении позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) по каждому символу одновременно может быть открыто несколько позиций.

Для гарантированного получения свежих данных о позиции рекомендуется вызывать функцию PositionSelect() непосредственно перед обращением за ними.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- в цикле по всем позициям на счёте
   int total=PositionsTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- получаем тикет очередной позиции, автоматически выбирая позицию для доступа к её свойствам
      ulong ticket=PositionGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- получаем тип позиции и выводим заголовок для списка вещественных свойств позиции
      string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");
      PrintFormat("Double properties of an open position %s #%I64u:"typeticket);
      
      //--- распечатываем под заголовком все вещественные свойства выбранной позиции
      PositionPropertiesDoublePrint(15);
     }
   /*
   результат:
   Double properties of an open position Buy #2807075208:
   Volume:        1.00
   Price open:    1.10516
   StopLoss:      0.00000
   TakeProfit:    0.00000
   Price current1.10518
   Swap:          0.00
   Profit:        2.00 USD
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал вещественные свойства выбранной позиции         |
//+------------------------------------------------------------------+
void PositionPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)
  {
   uint   w=0;
   string header="";
   double value=0;
   
//--- получаем валюту счёта, символ позиции и количество знаков после запятой для символа
   string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
   string symbol  =PositionGetString(POSITION_SYMBOL);
   int    digits  =(int)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS);
   
//--- определяем текст заголовка и ширину поля заголовка
//--- если ширина заголовка передана в функцию равной нулю, то шириной будет размер строки заголовка + 1
   header="Volume:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- получаем и выводим в журнал объём позиции с заголовком установленной ширины
   if(!PositionGetDouble(POSITION_VOLUMEvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.2f"wheadervalue);
   
//--- выводим в журнал значение цены позиции
   header="Price open:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPENvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.*f"wheaderdigitsvalue);
   
//--- выводим в журнал значение StopLoss
   header="StopLoss:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!PositionGetDouble(POSITION_SLvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.*f"wheaderdigitsvalue);
   
//--- выводим в журнал значение TakeProfit
   header="TakeProfit:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!PositionGetDouble(POSITION_TPvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.*f"wheaderdigitsvalue);
 
//--- выводим в журнал значение Price current
   header="Price current:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENTvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.*f"wheaderdigitsvalue);
 
//--- выводим в журнал значение накопленного свопа
   header="Swap:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!PositionGetDouble(POSITION_SWAPvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.2f"wheadervalue);
 
//--- выводим в журнал значение текущей прибыли
   header="Profit:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!PositionGetDouble(POSITION_PROFITvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-.2f %s"wheadervaluecurrency);
  }

Смотри также

