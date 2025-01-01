//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- в цикле по всем позициям на счёте

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- получаем тикет очередной позиции, автоматически выбирая позицию для доступа к её свойствам

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- получаем тип позиции и выводим заголовок для списка вещественных свойств позиции

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("Double properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- распечатываем под заголовком все вещественные свойства выбранной позиции

PositionPropertiesDoublePrint(15);

}

/*

результат:

Double properties of an open position Buy #2807075208:

Volume: 1.00

Price open: 1.10516

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10518

Swap: 0.00

Profit: 2.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Выводит в журнал вещественные свойства выбранной позиции |

//+------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

double value=0;



//--- получаем валюту счёта, символ позиции и количество знаков после запятой для символа

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

string symbol =PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits =(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- определяем текст заголовка и ширину поля заголовка

//--- если ширина заголовка передана в функцию равной нулю, то шириной будет размер строки заголовка + 1

header="Volume:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- получаем и выводим в журнал объём позиции с заголовком установленной ширины

if(!PositionGetDouble(POSITION_VOLUME, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- выводим в журнал значение цены позиции

header="Price open:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- выводим в журнал значение StopLoss

header="StopLoss:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- выводим в журнал значение TakeProfit

header="TakeProfit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_TP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- выводим в журнал значение Price current

header="Price current:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- выводим в журнал значение накопленного свопа

header="Swap:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SWAP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- выводим в журнал значение текущей прибыли

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PROFIT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f %s", w, header, value, currency);

}