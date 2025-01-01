- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Строковые функции
Группа функций, предназначенных для работы с данными типа string.
|
Функция
|
Действие
|
Присоединяет к концу строки по месту указанную подстроку
|
Возвращает размер буфера, распределенного для строки
|
Сравнивает две строки и возвращает 1, если первая строка больше второй; 0 - если строки равны; -1 (минус один) - если первая строка меньше второй
|
Формирует строку из переданных параметров
|
Заполняет указанную строку по месту указанными символами
|
Поиск подстроки в строке
|
Возвращает значение символа, расположенного в указанной позиции строки
|
Инициализирует строку указанными символами и обеспечивает указанный размер строки
|
Возвращает число символов в строке
|
Устанавливает для строки указанную длину в символах
|
Заменяет в строке все найденные подстроки на заданную последовательность символов.
|
Резервирует в памяти для строки буфер указанного размера
|
Возвращает копию строки с измененным значением символа в указанной позиции
|
Получает из указанной строки подстроки по заданному разделителю и возвращает количество полученных подстрок
|
Извлекает подстроку из текстовой строки, начинающейся c указанной позиции
|
Преобразует все символы указанной строки в строчные (маленькие) по месту
|
Преобразует все символы указанной строки в прописные (большие) по месту
|
Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции с начала строки
|
Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции в конце строки