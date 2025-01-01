ДокументацияРазделы
Строковые функции

Группа функций, предназначенных для работы с данными типа string.

Функция

Действие

StringAdd

Присоединяет к концу строки по месту указанную подстроку

StringBufferLen

Возвращает размер буфера, распределенного для строки

StringCompare

Сравнивает две строки и возвращает 1, если первая строка больше второй; 0 - если строки равны; -1 (минус один) - если первая строка меньше второй

StringConcatenate

Формирует строку из переданных параметров

StringFill

Заполняет указанную строку по месту указанными символами

StringFind

Поиск подстроки в строке

StringGetCharacter

Возвращает значение символа, расположенного в указанной позиции строки

StringInit

Инициализирует строку указанными символами и обеспечивает указанный размер строки

StringLen

Возвращает число символов в строке

StringSetLength

Устанавливает для  строки указанную длину в символах

StringReplace

Заменяет в строке все найденные подстроки на заданную последовательность символов.

StringReserve

Резервирует в памяти для строки буфер указанного размера

StringSetCharacter

Возвращает копию строки с измененным значением символа в указанной позиции

StringSplit

Получает из указанной строки подстроки по заданному разделителю и возвращает количество полученных подстрок

StringSubstr

Извлекает подстроку из текстовой строки, начинающейся c указанной позиции

StringToLower

Преобразует все символы указанной строки в строчные (маленькие) по месту

StringToUpper

Преобразует все символы указанной строки в прописные (большие) по месту

StringTrimLeft

Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции с начала строки

StringTrimRight

Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции в конце строки