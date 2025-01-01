ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Операции с графикамиChartPeriod 

ChartPeriod

Возвращает значение периода указанного графика.

ENUM_TIMEFRAMES  ChartPeriod(
   long  chart_id=0      // идентификатор графика
   );

Параметры

chart_id=0

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

Возвращаемое значение

Значение типа ENUM_TIMEFRAMES. Если графика не существует, то возвращается 0.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получим период текущего графика и выведем полученное значение в журнал
   ENUM_TIMEFRAMES period=ChartPeriod();
   Print("Current chart period: "EnumToString(period));
   
//--- возьмём идентификатор существующего графика (в данном случае текущего)
   long chart_id=ChartID();
   period=ChartPeriod(chart_id);
   PrintFormat("Chart period with ID %I64d: %s"chart_idEnumToString(period));
   
//--- зададим случайный идентификатор графика
   period=ChartPeriod(1234567890);
   if(period==0)
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart period with ID 1234567890: "EnumToString(period));
   /*
   результат:
   Current chart periodPERIOD_M15
   Chart period with ID 133510090240498505PERIOD_M15
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }