Справочник MQL5Работа с DirectXDXPrimiveTopologySet 

DXPrimiveTopologySet

Устанавливает тип примитивов для отрисовки с помощью DXDrawIndexed().

bool  DXPrimiveTopologySet(
   int                         context,                // хендл на графический контекст
   ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY  primitive_topology      // тип примитива
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

primitive_topology

[in]  Значение из перечисления ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY

Идентификатор

Значение

Соответствие в D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

1

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

2

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

3

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

4

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

5

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

6

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

7

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

8

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ

9

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ