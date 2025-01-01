- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseImport
Импортирует в таблицу данные из файла.
|
long DatabaseImport(
Параметры
database
[in] Хендл базы данных, который получен в DatabaseOpen().
table
[in] Имя таблицы, в которую будут добавлены данные из файла.
filename
[in] CSV-файл или ZIP-архив для чтения данных, имя может содержать подпапки и задается относительно папки MQL5\Files.
flags
[in] Комбинация флагов из перечисления ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS.
separator
[in] Разделитель данных в CSV-файле.
skip_rows
[in] Количество начальных строк, которые необходимо пропустить при чтении данных из файла.
skip_comments
[in] Строка из символов для обзначения строк как комментариев. Если в начале строки найден любой символ из skip_comments, то такая строка считается комментарием и не импортируется.
Возвращаемое значение
Возвращает количество импортированных строк или -1 в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – имя таблицы не задано (пустая строка или NULL);
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – внутренняя ошибка базы данных;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - невалидный хендл базы данных.
Примечание
Если таблицы с именем table не существует, то она будет создана автоматически. Имена и тип полей в созданной таблице будут распознаны автоматически на основе данных, содержащихся в файле.
|
Идентификатор
|
Описание
|
DATABASE_IMPORT_HEADER
|
Первая строка содержит имена полей таблицы
|
DATABASE_IMPORT_CRLF
|
Переносом строки считается CRLF (по умолчанию LF)
|
DATABASE_IMPORT_APPEND
|
Добавлять данные в конец существующей таблицы
|
DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS
|
Строковые значения заключены в двойных кавычках
|
DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER
|
Файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\File.
Пример чтения таблицы из файла, созданного кодом из примера в DatabaseExport :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также