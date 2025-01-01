DatabaseImport

Импортирует в таблицу данные из файла.

long DatabaseImport(

int database,

const string table,

const string filename,

uint flags,

const string separator,

ulong skip_rows,

const string skip_comments

);

Параметры

database

[in] Хендл базы данных, который получен в DatabaseOpen().

table

[in] Имя таблицы, в которую будут добавлены данные из файла.

filename

[in] CSV-файл или ZIP-архив для чтения данных, имя может содержать подпапки и задается относительно папки MQL5\Files.

flags

[in] Комбинация флагов из перечисления ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS.

separator

[in] Разделитель данных в CSV-файле.

skip_rows

[in] Количество начальных строк, которые необходимо пропустить при чтении данных из файла.

skip_comments

[in] Строка из символов для обзначения строк как комментариев. Если в начале строки найден любой символ из skip_comments, то такая строка считается комментарием и не импортируется.

Возвращаемое значение

Возвращает количество импортированных строк или -1 в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – имя таблицы не задано (пустая строка или NULL);

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – внутренняя ошибка базы данных;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - невалидный хендл базы данных.

Примечание

Если таблицы с именем table не существует, то она будет создана автоматически. Имена и тип полей в созданной таблице будут распознаны автоматически на основе данных, содержащихся в файле.

ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS

Идентификатор Описание DATABASE_IMPORT_HEADER Первая строка содержит имена полей таблицы DATABASE_IMPORT_CRLF Переносом строки считается CRLF (по умолчанию LF) DATABASE_IMPORT_APPEND Добавлять данные в конец существующей таблицы DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS Строковые значения заключены в двойных кавычках DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER Файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\File.

Пример чтения таблицы из файла, созданного кодом из примера в DatabaseExport :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string csv_filename;

//--- получим имена текстовых файлов для загрузки из общей папки клиентских терминалов

string filenames[];

if(FileSelectDialog("Выберите CSV-файл для загрузки таблицы", NULL,

"Text files (*.csv)|*.csv",

FSD_WRITE_FILE|FSD_COMMON_FOLDER, filenames, "data.csv")>0)

{

//--- выведем имя каждого выбранного файла

if(ArraySize(filenames)==1)

csv_filename=filenames[0];

else

{

Print("Неизвестная ошибка при выборе файла. Код ошибки ", GetLastError());

return;

}

}

else

{

Print("CSV-файл не выбран");

return;

}

//--- создадим или откроем базу данных

string db_filename="test.sqlite";

int db=DatabaseOpen(db_filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE);

//--- проверим наличие таблицы TEST

if(DatabaseTableExists(db, "TEST"))

{

//--- удалим таблицу TEST

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS TEST"))

{

Print("Failed to drop the TEST table with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- импортируем записи из файла в таблицу TEST

long imported=DatabaseImport(db, "TEST", csv_filename, DATABASE_IMPORT_HEADER|DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER|DATABASE_IMPORT_APPEND, ";", 0, NULL);

if(imported>0)

{

Print(imported," lines imported in table TEST");

DatabasePrint(db,"SELECT * FROM TEST",DATABASE_PRINT_NO_INDEX);

}

else

{

Print("DatabaseImport() failed. Error ",GetLastError());

}

//--- закроем файл с базой данных и сообщим об этом

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s closed", db_filename);

}

Смотри также

DatabaseOpen, DatabasePrint