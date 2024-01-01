ДокументацияРазделы
Устанавливает для пользовательского символа коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера.

bool  CustomSymbolSetMarginRate(
   const string       symbol_name,              // имя символа
   ENUM_ORDER_TYPE    order_type,               // тип ордера
   double             initial_margin_rate,      // коэффициент взимания начальной маржи
   double             maintenance_margin_rate   // коэффициент взимания поддерживающей маржи
   );

Параметры

symbol_name

[in]  Имя пользовательского символа.

order_type

[in]  Тип ордера.

initial_margin_rate

[in] Переменная типа double  со значением коэффициента взимания начальной маржи. Начальная маржа – это размер гарантийной суммы под совершение сделки объемом в 1 лот соответствующего направления. Умножая коэффициент на начальную маржу, мы можем получить размер средств, который будет зарезервирован на счете при размещении ордера указанного типа.

maintenance_margin_rate

[in] Переменная типа double со значением коэффициента взимания поддерживающей маржи. Поддерживающая маржа –– это размер минимальной суммы для поддержания открытой позиции объемом в 1 лот соответствующего направления. Умножая коэффициент на поддерживающую маржу, мы можем получить размер средств, который будет зарезервирован на счете после срабатывания ордера указанного типа.

Возвращаемое значение

true – в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

 

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    CustomSymbolSetMarginRate.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"  // наименование пользовательского символа
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"        // название группы, в которой будет создан символ
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()       // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
 
#define   INITIAL_MARGIN_RATE       1.5         // коэффициент взимания начальной маржи
#define   MAINTENANCE_MARGIN_RATE   1.5         // коэффициент взимания поддерживающей маржи
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
      
//--- получим и распечатаем в журнале свойства символа, на основе которого создан пользовательский
//--- (коэффициенты взимания начальной и поддерживающей маржи для Buy и Sell ордеров)
   double initial_margin_rate_buy=0;
   double maintenance_margin_rate_buy=0;
   double initial_margin_rate_sell=0;
   double maintenance_margin_rate_sell=0;
   
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINORDER_TYPE_BUYinitial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buy))
      return;
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))
      return;
   
   PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
               "  Buy order initial margin rate: %f\n  Buy order maintenance margin rate: %f\n"+
               "  Sell order initial margin rate: %f\n  Sell order maintenance margin rate: %f",
               CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME,
               initial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buyinitial_margin_rate_sellmaintenance_margin_rate_sell);
   
//--- установим для этих свойств пользовательского символа иные значения
   ResetLastError();
   bool res=true;
   res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_BUYINITIAL_MARGIN_RATEMAINTENANCE_MARGIN_RATE);
   res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_SELL,INITIAL_MARGIN_RATEMAINTENANCE_MARGIN_RATE);
 
//--- если при установке какого-либо из свойств была ошибка - выведем об этом сообщение в журнал
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetMarginRate() failed. Error "GetLastError());
   
//--- получим и распечатаем в журнале изменённые свойства пользовательского символа
//--- (коэффициенты взимания начальной и поддерживающей маржи для Buy и Sell ордеров)
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_BUYinitial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buy))
      return;
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))
      return;
   
   PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
               "  Buy order initial margin rate: %f\n  Buy order maintenance margin rate: %f\n"+
               "  Sell order initial margin rate: %f\n  Sell order maintenance margin rate: %f",
               CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN
               initial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buyinitial_margin_rate_sellmaintenance_margin_rate_sell);
   
//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
 
//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- перед выходом очистим график
   Comment("");
   /*
   результат:
   The 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created:
     Buy order initial margin rate1.000000
     Buy order maintenance margin rate0.000000
     Sell order initial margin rate1.000000
     Sell order maintenance margin rate0.000000
   Custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD':
     Buy order initial margin rate1.500000
     Buy order maintenance margin rate1.500000
     Sell order initial margin rate1.500000
     Sell order maintenance margin rate1.500000
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки           |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- успешно
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет пользовательский символ                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- скроем символ из окна Обзор рынка
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешно
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает  коэффициенты взимания маржи                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetSymbolMarginRate(const string symbolconst ENUM_ORDER_TYPE order_typedouble &initial_margin_ratedouble &maintenance_margin_rate)
  {
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoMarginRate(symbolorder_typeinitial_margin_ratemaintenance_margin_rate))
     {
      PrintFormat("%s: SymbolInfoMarginRate(%s, %s) failed. Error %d",__FUNCTION__symbolEnumToString(order_type), GetLastError());
      return false;
     }
   return true;
  }

 

Смотри также

