- Направление индексации в массивах и таймсериях
- Организация доступа к данным
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
CopyBuffer
Получает в массив buffer данные указанного буфера указанного индикатора в указанном количестве.
Отсчет элементов копируемых данных (индикаторный буфер с индексом buffer_num) от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар (значение индикатора для текущего бара).
При копировании заранее неизвестного количества данных в качестве массива-приемника buffer[] желательно использовать динамический массив, так как функция CopyBuffer() старается распределить размер принимающего массива под размер копируемых данных. Если в качестве принимающего массива buffer[] выступает индикаторный буфер (массив, предварительно назначенный под хранение значений индикатора функцией SetIndexBufer()), то допускается частичное копирование. Пример можно посмотреть в пользовательском индикаторе Awesome_Oscillator.mq5 из стандартной поставки терминала.
Если необходимо произвести частичное копирование значений индикатора в другой массив (не индикаторный буфер), то для этих целей необходимо использовать промежуточный массив, в который копируется требуемое количество. И уже из этого массива-посредника произвести поэлементное копирование нужного количества значений в нужные места принимающего массива.
Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти.
Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции.
Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов
|
int CopyBuffer(
Обращение по начальной дате и количеству требуемых элементов
|
int CopyBuffer(
Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени
|
int CopyBuffer(
Параметры
indicator_handle
[in] Хэндл индикатора, полученный соответствующей индикаторной функцией.
buffer_num
[in] Номер индикаторного буфера.
start_pos
[in] Номер первого копируемого элемента.
count
[in] Количество копируемых элементов.
start_time
[in] Время бара, соответствующее первому элементу.
stop_time
[in] Время бара, соответствующее последнему элементу.
buffer[]
[out] Массив типа double.
Возвращаемое значение
Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.
Примечание
При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, то функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован.
При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
В вышеприведенном примере проиллюстрировано заполнение индикаторного буфера значениями другого индикаторного буфера от индикатора на том же символе/периоде.
Более полный пример запроса исторических данных смотрите в разделе Способы привязки объектов. В приведенном там скрипте показано, как получать значения индикатора iFractals на последних 1000 барах и как потом вывести на график по десять последних фракталов вверх и вниз. Подобный прием можно использовать для всех индикаторов, которые имеют пропуски значений и обычно реализуются с помощью следующих стилей построения:
