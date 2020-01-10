ДокументацияРазделы
Получает бары в указанном диапазоне дат из терминала MetaTrader 5.

copy_rates_range(
   symbol,       // имя символа
   timeframe,    // таймфрейм
   date_from,    // дата, с которой запрашиваются бары
   date_to       // дата, по которую запрашиваются бары
   )

Параметры

symbol

[in]  Имя финансового инструмента, например, "EURUSD". Обязательный неименованный параметр.

timeframe

[in]  Таймфрейм, для которого запрашиваются бары. Задается значением из перечисления TIMEFRAME. Обязательный неименованный параметр.

date_from

[in]  Дата, начиная с которой запрашиваются бары. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших  с 1970.01.01. Отдаются бары со временем открытия >= date_from. Обязательный неименованный параметр.

date_to

[in]  Дата, по которую запрашиваются бары. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших  с 1970.01.01. Отдаются бары со временем открытия <= date_to. Обязательный неименованный параметр.

Возвращаемое значение

Возвращает бары в виде массива numpy с именованными столбцами time, open, high, low, close, tick_volume, spread и real_volume.В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Для дополнительной информации смотрите функцию CopyRates().

Терминал MetaTrader 5 отдает бары только в пределах истории, доступной пользователю на графиках. Количество баров, которые доступны пользователю, задается в настройках параметром "Макс. баров в окне".

Python при создании объекта datetime использует таймзону локального времени, в то время как терминал MetaTrader 5 хранит время тиков и открытия баров в UTC таймзоне (без смещения). Поэтому, для выполнения функций, использующих время, необходимо создавать datetime в UTC-времени. Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.

Пример:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500# сколько столбцов показываем
pd.set_option('display.width', 1500)      # макс. ширина таблицы для показа
# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной
import pytz
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объекты datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
utc_to = datetime(2020, 1, 11, hour = 13, tzinfo=timezone)
# получим бары с USDJPY M5 в интервале 2020.01.10 00:00 - 2020.01.11 13:00 в таймзоне UTC
rates = mt5.copy_rates_range("USDJPY"mt5.TIMEFRAME_M5utc_from, utc_to)
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке
print("Выведем полученные данные как есть")
counter=0
for rate in rates:
    counter+=1
    if counter<=10:
        print(rate)
 
# создадим из полученных данных DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)
# сконвертируем время в виде секунд в формат datetime
rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')
 
# выведем данные
print("\nВыведем датафрейм с данными")
print(rates_frame.head(10))
 
Релультат:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
Выведем полученные данные как есть
(1578614400, 109.513, 109.527, 109.505, 109.521, 43, 2, 0)
(1578614700, 109.521, 109.549, 109.518, 109.543, 215, 8, 0)
(1578615000, 109.543, 109.543, 109.466, 109.505, 98, 10, 0)
(1578615300, 109.504, 109.534, 109.502, 109.517, 155, 8, 0)
(1578615600, 109.517, 109.539, 109.513, 109.527, 71, 4, 0)
(1578615900, 109.526, 109.537, 109.484, 109.52, 106, 9, 0)
(1578616200, 109.52, 109.524, 109.508, 109.51, 205, 7, 0)
(1578616500, 109.51, 109.51, 109.491, 109.496, 44, 8, 0)
(1578616800, 109.496, 109.509, 109.487, 109.5, 85, 5, 0)
(1578617100, 109.5, 109.504, 109.487, 109.489, 82, 7, 0)
 
Выведем датафрейм с данными
                 time     open     high      low    close  tick_volume  spread  real_volume
0 2020-01-10 00:00:00  109.513  109.527  109.505  109.521           43       2            0
1 2020-01-10 00:05:00  109.521  109.549  109.518  109.543          215       8            0
2 2020-01-10 00:10:00  109.543  109.543  109.466  109.505           98      10            0
3 2020-01-10 00:15:00  109.504  109.534  109.502  109.517          155       8            0
4 2020-01-10 00:20:00  109.517  109.539  109.513  109.527           71       4            0
5 2020-01-10 00:25:00  109.526  109.537  109.484  109.520          106       9            0
6 2020-01-10 00:30:00  109.520  109.524  109.508  109.510          205       7            0
7 2020-01-10 00:35:00  109.510  109.510  109.491  109.496           44       8            0
8 2020-01-10 00:40:00  109.496  109.509  109.487  109.500           85       5            0
9 2020-01-10 00:45:00  109.500  109.504  109.487  109.489           82       7            0

