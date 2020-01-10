copy_rates_range

Получает бары в указанном диапазоне дат из терминала MetaTrader 5.

copy_rates_range(

symbol,

timeframe,

date_from,

date_to

)

Параметры

symbol

[in] Имя финансового инструмента, например, "EURUSD". Обязательный неименованный параметр.

timeframe

[in] Таймфрейм, для которого запрашиваются бары. Задается значением из перечисления TIMEFRAME. Обязательный неименованный параметр.

date_from

[in] Дата, начиная с которой запрашиваются бары. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Отдаются бары со временем открытия >= date_from. Обязательный неименованный параметр.

date_to

[in] Дата, по которую запрашиваются бары. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Отдаются бары со временем открытия <= date_to. Обязательный неименованный параметр.

Возвращаемое значение

Возвращает бары в виде массива numpy с именованными столбцами time, open, high, low, close, tick_volume, spread и real_volume.В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Для дополнительной информации смотрите функцию CopyRates().

Терминал MetaTrader 5 отдает бары только в пределах истории, доступной пользователю на графиках. Количество баров, которые доступны пользователю, задается в настройках параметром "Макс. баров в окне".

Python при создании объекта datetime использует таймзону локального времени, в то время как терминал MetaTrader 5 хранит время тиков и открытия баров в UTC таймзоне (без смещения). Поэтому, для выполнения функций, использующих время, необходимо создавать datetime в UTC-времени. Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.

Пример:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем

pd.set_option('display.width', 1500) # макс. ширина таблицы для показа

# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной

import pytz



# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# установим таймзону в UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# создадим объекты datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

utc_to = datetime(2020, 1, 11, hour = 13, tzinfo=timezone)

# получим бары с USDJPY M5 в интервале 2020.01.10 00:00 - 2020.01.11 13:00 в таймзоне UTC

rates = mt5.copy_rates_range("USDJPY", mt5.TIMEFRAME_M5, utc_from, utc_to)



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()

# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке

print("Выведем полученные данные как есть")

counter=0

for rate in rates:

counter+=1

if counter<=10:

print(rate)



# создадим из полученных данных DataFrame

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# сконвертируем время в виде секунд в формат datetime

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# выведем данные

print("

Выведем датафрейм с данными")

print(rates_frame.head(10))



Релультат:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Выведем полученные данные как есть

(1578614400, 109.513, 109.527, 109.505, 109.521, 43, 2, 0)

(1578614700, 109.521, 109.549, 109.518, 109.543, 215, 8, 0)

(1578615000, 109.543, 109.543, 109.466, 109.505, 98, 10, 0)

(1578615300, 109.504, 109.534, 109.502, 109.517, 155, 8, 0)

(1578615600, 109.517, 109.539, 109.513, 109.527, 71, 4, 0)

(1578615900, 109.526, 109.537, 109.484, 109.52, 106, 9, 0)

(1578616200, 109.52, 109.524, 109.508, 109.51, 205, 7, 0)

(1578616500, 109.51, 109.51, 109.491, 109.496, 44, 8, 0)

(1578616800, 109.496, 109.509, 109.487, 109.5, 85, 5, 0)

(1578617100, 109.5, 109.504, 109.487, 109.489, 82, 7, 0)



Выведем датафрейм с данными

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-01-10 00:00:00 109.513 109.527 109.505 109.521 43 2 0

1 2020-01-10 00:05:00 109.521 109.549 109.518 109.543 215 8 0

2 2020-01-10 00:10:00 109.543 109.543 109.466 109.505 98 10 0

3 2020-01-10 00:15:00 109.504 109.534 109.502 109.517 155 8 0

4 2020-01-10 00:20:00 109.517 109.539 109.513 109.527 71 4 0

5 2020-01-10 00:25:00 109.526 109.537 109.484 109.520 106 9 0

6 2020-01-10 00:30:00 109.520 109.524 109.508 109.510 205 7 0

7 2020-01-10 00:35:00 109.510 109.510 109.491 109.496 44 8 0

8 2020-01-10 00:40:00 109.496 109.509 109.487 109.500 85 5 0

9 2020-01-10 00:45:00 109.500 109.504 109.487 109.489 82 7 0

Смотри также

