|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define OBJ_NAME_ASK "TestObjectMoveAsk" // имя графического объекта для цены Ask
#define OBJ_NAME_BID "TestObjectMoveBid" // имя графического объекта для цены Bid
#define COUNT 100000000 // количество тиков для загрузки истории
#define DELAY 1 // задержка между тиками в мсек
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- идентификатор текущего графика, символ этого графика и Digits символа
long chart_id= ChartID();
string symbol = ChartSymbol(chart_id);
int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
//--- создаём две ценовые метки для отображения цены Ask и цены Bid на графике
if(!CreatePriceLabel(chart_id, true) || !CreatePriceLabel(chart_id, false))
return;
//--- массив для приёма тиков
MqlTick ticks[]={};
//--- получаем номер следующего за первым видимым баром на графике и время открытия этого бара в миллисекундах
int first= (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR)-1;
ulong from = GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)*1000;
//--- загружаем в массив тиковую историю
Print("Started collecting ticks...");
if(!GetTicksToArray(symbol, ticks))
return;
//--- обнуляем массив тиков и получаем тики из видимого диапазона баров на графике
ZeroMemory(ticks);
if(CopyTicksRange(symbol, ticks, COPY_TICKS_INFO, from)<1)
{
PrintFormat("CopyTicksRange() from date %s failed. Error %d", TimeToString(GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)), GetLastError());
return;
}
Sleep(500);
PrintFormat("Tick visualization started at %s (%I64u), ticks total: %u", TimeToString(GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)), from, ticks.Size());
int count=0; // количество обработанных тиков
int changes=0; // количество обработанных изменений цен
int total=(int)ticks.Size(); // размер массива тиков
//--- в цикле по массиву тиков
for(int i=0; i<total && !IsStopped(); i++)
{
//--- получаем тик из массива и увеличиваем счётчик тиков
MqlTick tick=ticks[i];
count++;
//--- проверим флаги Ask и Bid тика
bool ask_tick=((tick.flags &TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK);
bool bid_tick=((tick.flags &TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID);
bool done=false;
//--- если изменение цены Ask
if(ask_tick)
{
if(Move(chart_id, OBJ_NAME_ASK, tick.time, tick.ask))
{
changes++;
done=true;
}
}
//--- если изменение цены Bid
if(bid_tick)
{
if(Move(chart_id, OBJ_NAME_BID, tick.time, tick.bid))
{
changes++;
done=true;
}
}
//--- если любой из графических объектов перемещён (или оба), обновляем график
if(done)
{
ChartRedraw(chart_id);
Sleep(DELAY);
}
}
//--- по окончании цикла сообщим в журнале количество обработанных тиков,
//--- подождём пару секунд, удалим созданные объекты и перерисуем график
PrintFormat("Total ticks completed: %u, Total price changes: %d", count, changes);
Sleep(2000);
if(ObjectsDeleteAll(chart_id, "TestObjectMove")>0)
ChartRedraw(chart_id);
/*
в результате работы скрипта на видимом графике будет отображено движение цен Ask и Bid,
начиная от левого края графика и до конца исторических данных,
в журнал будет выведена информация:
Started collecting ticks...
AUDUSD: received 13726794 ticks in 969 ms
Tick visualization started at 2025.01.31 09:00 (1738314000000), ticks total: 44380
Total ticks completed: 44380, Total price changes: 68513
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт объект "Ценовая метка" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreatePriceLabel(const long chart_id, const bool obj_ask)
{
string obj_name=(obj_ask ? OBJ_NAME_ASK : OBJ_NAME_BID);
ResetLastError();
if(!ObjectCreate(chart_id, obj_name, (obj_ask ? OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : OBJ_ARROW_LEFT_PRICE), 0, 0, 0))
{
PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
return(ObjectSetInteger(chart_id, obj_name, OBJPROP_COLOR, (obj_ask ? clrRed : clrBlue)));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает графический объект на указанные координаты цена/время |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Move(const long chart_id, const string obj_name, const datetime time, const double price)
{
ResetLastError();
if(!ObjectSetInteger(chart_id, obj_name, OBJPROP_TIME, time))
{
PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetDouble(chart_id, obj_name, OBJPROP_PRICE, price))
{
PrintFormat("%s: ObjectSetDouble() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Загружает тики в массив |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTicksToArray(const string symbol, MqlTick &array[])
{
int attempts=0; // счетчик попыток получения истории тиков
bool success =false; // флаг успешного выполнения копирования тиков
//--- сделаем 3 попытки получить тики
while(attempts<3)
{
//--- замерим время старта перед получением тиков
uint start=GetTickCount();
//--- запросим тиковую историю с момента 1970.01.01 00:00.001 (параметр from=1 ms)
ResetLastError();
int received=CopyTicks(symbol, array, COPY_TICKS_ALL, 1, COUNT);
if(received!=-1)
{
//--- выведем информацию о количестве тиков и затраченном времени
PrintFormat("%s: received %d ticks in %d ms", symbol, received, GetTickCount()-start);
//--- если тиковая история синхронизирована, то код ошибки равен нулю
if(GetLastError()==0)
{
success=true;
break;
}
else
PrintFormat("%s: %s ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",
__FUNCTION__, symbol, received, GetTickCount()-start, GetLastError());
}
//--- считаем попытки
attempts++;
//--- пауза в 1 секунду в ожидании завершения синхронизации тиковой базы
Sleep(1000);
}
//--- не удалось получить запрошенные тики от самого начала истории с трех попыток
if(!success)
{
PrintFormat("Error! Failed to get ticks for symbol %s after three attempts", symbol);
return(false);
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает время по индексу бара |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime GetTime(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index)
{
datetime array[1]={};
ResetLastError();
if(CopyTime(symbol, timeframe, index, 1, array)!=1)
PrintFormat("%s: CopyTime() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(array[0]);
}