CheckPointer
Возвращает тип указателя объекта.
ENUM_POINTER_TYPE CheckPointer(
Параметры
anyobject
[in] Указатель объекта.
Возвращаемое значение
Возвращает значение из перечисления ENUM_POINTER_TYPE.
Примечание
Попытка обращения к некорректному указателю приводит к критическому завершению программы. Поэтому существует необходимость использования функции CheckPointer перед использованием указателя. Указатель может быть некорректным в следующих случаях:
Данную функцию можно использовать как проверку указателя на корректность. Значение, отличное от нуля, гарантирует, что по этому указателю можно получить доступ к данным.
Для быстрой проверки указателя можно также использовать оператор "!"(пример), который проверяет его на валидность через неявный вызов функции CheckPointer.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
