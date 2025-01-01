//+------------------------------------------------------------------+

//| Уничтожает список через уничтожение элементов |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMyList::Destroy()

{

//--- служебный указатель для работы в цикле

CItem* item;

//--- пройдемся в цикле и попытаемся удалить динамические указатели

while(CheckPointer(m_items)!=POINTER_INVALID)

{

item=m_items;

m_items=m_items.Next();

if(CheckPointer(item)==POINTER_DYNAMIC)

{

Print("Dynamyc object ",item.Identifier()," to be deleted");

delete (item);

}

else

Print("Non-dynamic object ",item.Identifier()," cannot be deleted");

}

//---

}