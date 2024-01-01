|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomTicksReplace.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // наименование пользовательского символа
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // название группы, в которой будет создан символ
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
#define DATATICKS_TO_COPY UINT_MAX // количество копируемых тиков
#define DATATICKS_TO_PRINT 20 // количество выводимых тиков в журнал
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- получим в массив MqlTick данные тиков стандартного символа
MqlTick array[]={};
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, DATATICKS_TO_COPY, array))
return;
//--- распечатаем время первого и последнего полученных тиков стандартного символа
int total=(int)array.Size();
PrintFormat("First tick time: %s.%03u, Last tick time: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- распечатаем в журнале DATATICKS_TO_PRINT последних тиков стандартного символа
PrintFormat("\nThe last %d ticks for the standard symbol '%s':", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- добавляем пользовательский символ в окно MarketWatch (обзор рынка)
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(CUSTOM_SYMBOL_NAME, true))
{
Print("SymbolSelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- добавим в ценовую историю пользовательского символа данные из массива тиков
Print("...");
uint start=GetTickCount();
PrintFormat("Start of adding %u ticks to the history of the custom symbol '%s'", array.Size(), CUSTOM_SYMBOL_NAME);
int added=CustomTicksAdd(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array);
PrintFormat("Added %u ticks to the history of the custom symbol '%s' in %u ms", added, CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetTickCount()-start);
//--- получим в массив MqlTick только что добавленные данные тиков пользовательского символа
Print("...");
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array.Size(), array))
return;
//--- распечатаем время первого и последнего полученных тиков пользовательского символа
total=(int)array.Size();
PrintFormat("First tick time: %s.%03u, Last tick time: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- распечатаем в журнале DATATICKS_TO_PRINT последних тиков пользовательского символа
PrintFormat("\nThe last %d ticks for the custom symbol '%s':", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- теперь поменяем значения Ask и Bid тиков в массиве по формуле Ask(Symbol) = 1.0 / Ask(Symbol), Bid(Symbol) = 1.0 / Bid(Symbol)
for(int i=0; i<total; i++)
{
array[i].ask = (array[i].ask !=0 ? 1.0 / array[i].ask : array[i].ask);
array[i].bid = (array[i].bid !=0 ? 1.0 / array[i].bid : array[i].bid);
}
Print("\nNow the ticks are changed");
//--- заменим тиковую историю пользовательского символа данными из изменённого массива тиков
Print("...");
start=GetTickCount();
PrintFormat("Start replacing %u changed ticks in the history of the custom symbol '%s'", array.Size(), CUSTOM_SYMBOL_NAME);
int replaced=CustomTicksReplace(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array[0].time_msc, array[total-1].time_msc, array);
PrintFormat("Replaced %u ticks in the history of the custom symbol '%s' in %u ms", replaced, CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetTickCount()-start);
//--- получим в массив MqlTick только что заменённые данные тиков пользовательского символа
Print("...");
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array.Size(), array))
return;
//--- распечатаем время первого и последнего полученных изменённых тиков пользовательского символа
total=(int)array.Size();
PrintFormat("First changed tick time: %s.%03u, Last changed tick time: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- распечатаем в журнале DATATICKS_TO_PRINT последних изменённых тиков пользовательского символа
PrintFormat("\nThe last %d changed ticks for the custom symbol '%s':", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Changed tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ и его данные
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
//--- удаляем данные баров
int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- удаляем тиковые данные
deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- удаляем символ
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- перед выходом очистим график
Comment("");
/*
результат:
Requested 4294967295 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD'
The tick history for the 'EURUSD' symbol is received in the amount of 351195822 ticks in 55735 ms
First tick time: 2011.12.19 00:00:08.000, Last tick time: 2024.06.21 08:39:03.113
The last 20 ticks for the standard symbol 'EURUSD':
351195802th Tick: 2024.06.21 08:38:10.076 Ask=1.07194 (Info tick)
351195803th Tick: 2024.06.21 08:38:13.162 Ask=1.07195 (Info tick)
351195804th Tick: 2024.06.21 08:38:13.872 Bid=1.07195 (Info tick)
351195805th Tick: 2024.06.21 08:38:14.866 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195806th Tick: 2024.06.21 08:38:17.374 Bid=1.07194 (Info tick)
351195807th Tick: 2024.06.21 08:38:18.883 Bid=1.07194 (Info tick)
351195808th Tick: 2024.06.21 08:38:19.771 Bid=1.07194 (Info tick)
351195809th Tick: 2024.06.21 08:38:20.873 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195810th Tick: 2024.06.21 08:38:22.278 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195811th Tick: 2024.06.21 08:38:22.775 Bid=1.07196 (Info tick)
351195812th Tick: 2024.06.21 08:38:23.477 Bid=1.07196 (Info tick)
351195813th Tick: 2024.06.21 08:38:38.194 Ask=1.07197 (Info tick)
351195814th Tick: 2024.06.21 08:38:38.789 Ask=1.07196 (Info tick)
351195815th Tick: 2024.06.21 08:38:39.290 Ask=1.07197 (Info tick)
351195816th Tick: 2024.06.21 08:38:43.695 Ask=1.07196 (Info tick)
351195817th Tick: 2024.06.21 08:38:52.203 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195818th Tick: 2024.06.21 08:38:55.105 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195819th Tick: 2024.06.21 08:38:57.607 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195820th Tick: 2024.06.21 08:39:00.512 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195821th Tick: 2024.06.21 08:39:03.113 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
...
Start of adding 351195822 ticks to the history of the custom symbol 'EURUSD.C'
Added 351195822 ticks to the history of the custom symbol 'EURUSD.C' in 349407 ms
...
Requested 351195822 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD.C'
The tick history for the 'EURUSD.C' symbol is received in the amount of 351195822 ticks in 190203 ms
First tick time: 2011.12.19 00:00:08.000, Last tick time: 2024.06.21 08:39:03.113
The last 20 ticks for the custom symbol 'EURUSD.C':
351195802th Tick: 2024.06.21 08:38:10.076 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195803th Tick: 2024.06.21 08:38:13.162 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195804th Tick: 2024.06.21 08:38:13.872 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195805th Tick: 2024.06.21 08:38:14.866 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195806th Tick: 2024.06.21 08:38:17.374 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195807th Tick: 2024.06.21 08:38:18.883 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195808th Tick: 2024.06.21 08:38:19.771 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195809th Tick: 2024.06.21 08:38:20.873 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195810th Tick: 2024.06.21 08:38:22.278 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195811th Tick: 2024.06.21 08:38:22.775 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195812th Tick: 2024.06.21 08:38:23.477 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195813th Tick: 2024.06.21 08:38:38.194 Ask=1.07197 Bid=1.07197 (Info tick)
351195814th Tick: 2024.06.21 08:38:38.789 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195815th Tick: 2024.06.21 08:38:39.290 Ask=1.07197 Bid=1.07197 (Info tick)
351195816th Tick: 2024.06.21 08:38:43.695 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195817th Tick: 2024.06.21 08:38:52.203 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195818th Tick: 2024.06.21 08:38:55.105 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195819th Tick: 2024.06.21 08:38:57.607 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195820th Tick: 2024.06.21 08:39:00.512 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195821th Tick: 2024.06.21 08:39:03.113 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
Now the ticks are changed
...
Start replacing 351195822 changed ticks in the history of the custom symbol 'EURUSD.C'
Replaced 351195822 ticks in the history of the custom symbol 'EURUSD.C' in 452266 ms
...
Requested 351195822 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD.C'
The tick history for the 'EURUSD.C' symbol is received in the amount of 351195822 ticks in 199812 ms
First changed tick time: 2011.12.19 00:00:08.000, Last changed tick time: 2024.06.21 08:39:03.113
The last 20 changed ticks for the custom symbol 'EURUSD.C':
351195802th Changed tick: 2024.06.21 08:38:10.076 Ask=0.93289 Bid=0.93289 (Info tick)
351195803th Changed tick: 2024.06.21 08:38:13.162 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
351195804th Changed tick: 2024.06.21 08:38:13.872 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
351195805th Changed tick: 2024.06.21 08:38:14.866 Ask=0.93289 Bid=0.93289 (Info tick)
351195806th Changed tick: 2024.06.21 08:38:17.374 Ask=0.93289 Bid=0.93289 (Info tick)
351195807th Changed tick: 2024.06.21 08:38:18.883 Ask=0.93289 Bid=0.93289 (Info tick)
351195808th Changed tick: 2024.06.21 08:38:19.771 Ask=0.93289 Bid=0.93289 (Info tick)
351195809th Changed tick: 2024.06.21 08:38:20.873 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
351195810th Changed tick: 2024.06.21 08:38:22.278 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195811th Changed tick: 2024.06.21 08:38:22.775 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195812th Changed tick: 2024.06.21 08:38:23.477 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195813th Changed tick: 2024.06.21 08:38:38.194 Ask=0.93286 Bid=0.93286 (Info tick)
351195814th Changed tick: 2024.06.21 08:38:38.789 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195815th Changed tick: 2024.06.21 08:38:39.290 Ask=0.93286 Bid=0.93286 (Info tick)
351195816th Changed tick: 2024.06.21 08:38:43.695 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195817th Changed tick: 2024.06.21 08:38:52.203 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
351195818th Changed tick: 2024.06.21 08:38:55.105 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195819th Changed tick: 2024.06.21 08:38:57.607 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
351195820th Changed tick: 2024.06.21 08:39:00.512 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195821th Changed tick: 2024.06.21 08:39:03.113 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- успешно
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет пользовательский символ |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- скроем символ из окна Обзор рынка
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- успешно
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Получает указанное количество тиков в массив |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTicksToArray(const string symbol, const uint count, MqlTick &array[])
{
//--- сообщим о начале загрузки исторических данных
PrintFormat("Requested %u ticks to get tick history for the symbol '%s'", count, symbol);
//--- сделаем 3 попытки получить тики
int attempts=0;
while(attempts<3)
{
//--- замерим время старта перед получением тиков
uint start=GetTickCount();
//--- запросим тиковую историю с момента 1970.01.01 00:00.001 (параметр from=1 ms)
int received=CopyTicks(symbol, array, COPY_TICKS_ALL, 1, count);
if(received!=-1)
{
//--- выведем информацию о количестве тиков и затраченном времени
PrintFormat("The tick history for the '%s' symbol is received in the amount of %u ticks in %d ms", symbol, received, GetTickCount()-start);
//--- если тиковая история синхронизирована, то код ошибки равен нулю - возвращаем true
if(GetLastError()==0)
return(true);
PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",
symbol, received, GetTickCount()-start, GetLastError());
}
//--- считаем попытки
attempts++;
//--- пауза в 1 секунду в ожидании завершения синхронизации тиковой базы
Sleep(1000);
}
//--- не удалось скопировать тики за 3 попытки
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| возвращает строковое описание тика |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetTickDescription(MqlTick &tick)
{
string desc=StringFormat("%s.%03u ", TimeToString(tick.time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),tick.time_msc%1000);
//--- проверим флаги тика
bool buy_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY);
bool sell_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL);
bool ask_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_ASK) == TICK_FLAG_ASK);
bool bid_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_BID) == TICK_FLAG_BID);
bool last_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_LAST) == TICK_FLAG_LAST);
bool volume_tick= ((tick.flags &TICK_FLAG_VOLUME)== TICK_FLAG_VOLUME);
//--- проверим сначала тик на торговые флаги (для CustomTicksAdd() их нет)
if(buy_tick || sell_tick)
{
//--- сформируем вывод для торгового тика
desc += (buy_tick ? StringFormat("Buy Tick: Last=%G Volume=%d ", tick.last, tick.volume) : "");
desc += (sell_tick? StringFormat("Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last, tick.volume) : "");
desc += (ask_tick ? StringFormat("Ask=%G ", tick.ask) : "");
desc += (bid_tick ? StringFormat("Bid=%G ", tick.ask) : "");
desc += "(Trade tick)";
}
else
{
//--- для инфо тика сформируем вывод немного иначе
desc += (ask_tick ? StringFormat("Ask=%G ", tick.ask) : "");
desc += (bid_tick ? StringFormat("Bid=%G ", tick.ask) : "");
desc += (last_tick ? StringFormat("Last=%G ", tick.last) : "");
desc += (volume_tick? StringFormat("Volume=%d ",tick.volume): "");
desc += "(Info tick)";
}
//--- вернем описание тика
return(desc);
}