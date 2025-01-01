ДокументацияРазделы
OrderGetInteger

Возвращает запрошенное свойство ордера, предварительно выбранного при помощи функции OrderGetTicket или OrderSelect. Свойство ордера должно быть типа datetime, int. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

long  OrderGetInteger(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER  property_id        // идентификатор свойства
   );

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.  В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool  OrderGetInteger(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER  property_id,      // идентификатор свойства
   long&                long_var          // сюда примем значение свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства ордера. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER.

long_var

[out]  Переменная типа long, принимающая  значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа long. В случае неудачного выполнения возвращает 0.

Примечание

Не следует путать между собой действующие отложенные ордера и позиции, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты" клиентского терминала.

При "неттинговом" учете позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING и ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) по каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".

При независимом представлении позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) по каждому символу одновременно может быть открыто несколько позиций.

Для гарантированного получения свежих данных об ордере рекомендуется вызывать функцию OrderSelect() непосредственно перед обращением за ними.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- в цикле по списку всех ордеров на счёте
   int total=OrdersTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- получаем тикет ордера в списке по индексу цикла
      ulong ticket=OrderGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- получаем тип ордера и выводим заголовок для списка вещественных свойств выбранного ордера
      string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));
      PrintFormat("Integer properties of an active pending order %s #%I64u:"typeticket);
      
      //--- распечатываем под заголовком все целочисленные свойства выбранного ордера
      OrderPropertiesIntegerPrint(17);
     }
   /*
   результат:
   Integer properties of an active pending order Buy Limit #2812945317:
   Ticket:          2812945317
   Time setup:      2024.09.04 19:17:16
   Type:            Buy Limit
   State:           Placed
   Time expiration0
   Time done:       0
   Time setup msc:  2024.09.04 19:17:16.686
   Time done msc:   0
   Type filling:    Return
   Type time:       Time GTC
   Magic:           0
   Reason:          Client
   Position ID:     0
   Position By ID:  0
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал целочисленные свойства выбранного ордера        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderPropertiesIntegerPrint(const uint header_width=0)
  {
   uint   w=0;
   string header="";
   long   value=0;
   
//--- выводим в журнал тикет ордера
   OrderPropertyPrint("Ticket:"header_widthORDER_TICKET);
   
//--- выводим в журнал значение времени постановки ордера
   OrderPropertyPrint("Time setup:"header_widthORDER_TIME_SETUP);
   
//--- выводим в журнал тип ордера
   OrderPropertyPrint("Type:"header_widthORDER_TYPE);
   
//--- выводим в журнал статус ордера
   OrderPropertyPrint("State:"header_widthORDER_STATE);
   
//--- выводим в журнал время истечения ордера
   OrderPropertyPrint("Time expiration:"header_widthORDER_TIME_EXPIRATION);
   
//--- выводим в журнал время исполнения или снятия ордера
   OrderPropertyPrint("Time done:"header_widthORDER_TIME_DONE);
   
//--- выводим в журнал время установки ордера на исполнение в миллисекундах с 01.01.1970
   OrderPropertyPrint("Time setup msc:"header_widthORDER_TIME_SETUP_MSC);
   
//--- выводим в журнал время исполнения или снятия ордера в миллисекундах с 01.01.1970
   OrderPropertyPrint("Time done msc:"header_widthORDER_TIME_DONE_MSC);
   
//--- выводим в журнал тип исполнения по остатку
   OrderPropertyPrint("Type filling:"header_widthORDER_TYPE_FILLING);
   
//--- выводим в журнал время жизни ордера
   OrderPropertyPrint("Type time:"header_widthORDER_TYPE_TIME);
   
//--- выводим в журнал идентификатор эксперта, выставившего ордер
   OrderPropertyPrint("Magic:"header_widthORDER_MAGIC);
   
//--- выводим в журнал причину или источник выставления ордера
   OrderPropertyPrint("Reason:"header_widthORDER_REASON);
   
//--- выводим в журнал идентификатор позиции, выставляемый на ордере при его исполнении
   OrderPropertyPrint("Position ID:"header_widthORDER_POSITION_ID);
   
//--- выводим в журнал идентификатор встречной позиции для ордеров типа ORDER_TYPE_CLOSE_BY
   OrderPropertyPrint("Position By ID:"header_widthORDER_POSITION_BY_ID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал значение целочисленного свойства ордера         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderPropertyPrint(const string headeruint header_widthENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER property)
  {
   string svalue="";
   long   lvalue=0;
   if(!OrderGetInteger(propertylvalue))
      PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d"EnumToString(property), GetLastError());
   else
     {
      switch(property)
        {
         case ORDER_TICKET          :
         case ORDER_MAGIC           :
         case ORDER_POSITION_ID     :
         case ORDER_POSITION_BY_ID  :
           svalue=(string)lvalue;
           break;
           
         case ORDER_TIME_SETUP      :
         case ORDER_TIME_EXPIRATION :
         case ORDER_TIME_DONE       :
           svalue=(lvalue!=0 ? TimeToString((datetime)lvalueTIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) : "0");
           break;
           
         case ORDER_TIME_SETUP_MSC  :
         case ORDER_TIME_DONE_MSC   :
           svalue=(lvalue!=0 ? TimeMscToString(lvalue) : "0");
           break;
           
         case ORDER_TYPE            :
           svalue=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)lvalue);
           break;
         case ORDER_STATE           :
           svalue=OrderStateDescription((ENUM_ORDER_STATE)lvalue);
           break;
         case ORDER_TYPE_FILLING    :
           svalue=OrderTypeFillingDescription((ENUM_ORDER_TYPE_FILLING)lvalue);
           break;
         case ORDER_TYPE_TIME       :
           svalue=OrderTypeTimeDescription((ENUM_ORDER_TYPE_TIME)lvalue);
           break;
         case ORDER_REASON          :
           svalue=OrderReasonDescription((ENUM_ORDER_REASON)lvalue);
           break;
         
         default                    :
           svalue="Unknown property";
           break;
        }
      
      //--- если ширина заголовка передана в функцию равной нулю, то шириной будет размер строки заголовка + 1
      uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
      PrintFormat("%-*s%-s"wheadersvalue);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание типа ордера                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      default                          :  return("Unknown order type: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание статуса ордера                               |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderStateDescription(ENUM_ORDER_STATE state)
  {
   switch(state)
     {
      case ORDER_STATE_STARTED         :  return("Started");
      case ORDER_STATE_PLACED          :  return("Placed");
      case ORDER_STATE_CANCELED        :  return("Canceled");
      case ORDER_STATE_PARTIAL         :  return("Partial");
      case ORDER_STATE_FILLED          :  return("Filled");
      case ORDER_STATE_REJECTED        :  return("Rejected");
      case ORDER_STATE_EXPIRED         :  return("Expired");
      case ORDER_STATE_REQUEST_ADD     :  return("Request Add");
      case ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY  :  return("Request Modify");
      case ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL  :  return("Request Cancel");
      default                          :  return("Unknown state: "+(string)state);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание политики заполнения объема ордера            |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeFillingDescription(const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_FILLING_FOK     :  return("Fill or Kill");
      case ORDER_FILLING_IOC     :  return("Immediate or Cancel");
      case ORDER_FILLING_BOC     :  return("Book or Cancel");
      case ORDER_FILLING_RETURN  :  return("Return");
      default                    :  return("Unknown type filling: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание срока действия ордера                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeTimeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TIME_GTC           :   return("Time GTC");
      case ORDER_TIME_DAY           :   return("Time Day");
      case ORDER_TIME_SPECIFIED     :   return("Time Specified");
      case ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY :   return("Time Specified Day");
      default                       :  return("Unknown type time: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание причины выставления ордера                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderReasonDescription(const ENUM_ORDER_REASON reason)
  {
   switch(reason)
     {
      case ORDER_REASON_CLIENT   :  return("Client");
      case ORDER_REASON_MOBILE   :  return("Mobile");
      case ORDER_REASON_WEB      :  return("Web");
      case ORDER_REASON_EXPERT   :  return("Expert");
      case ORDER_REASON_SL       :  return("Stop Loss");
      case ORDER_REASON_TP       :  return("Take Profit");
      case ORDER_REASON_SO       :  return("Stop Out");
      default                    :  return("Unknown reason: "+(string)reason);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает время с миллисекундами                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeMscToString(const long time_mscint flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
  {
   return(TimeToString(time_msc/1000flags) + "." + IntegerToString(time_msc %10003, '0'));
  }

Смотри также

OrdersTotal(), OrderGetTicket(), Свойства ордеров