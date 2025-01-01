ObjectSetDouble

Задает значение соответствующего свойства объекта. Свойство объекта должно быть типа double. Существует 2 варианта функции.

Установка значения свойства, не имеющего модификатора

bool ObjectSetDouble(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double prop_value

);

Установка значения свойства с указанием модификатора

bool ObjectSetDouble(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int prop_modifier,

double prop_value

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

name

[in] Имя объекта.

prop_id

[in] Идентификатор свойства объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE.

prop_modifier

[in] Модификатор указанного свойства. Означает номер уровня в инструментах Фибоначчи и в графическом объекте Вилы Эндрюса. Нумерация уровней начинается с нуля.

prop_value

[in] Значение свойства.

Возвращаемое значение

Возвращает true только в том случае, если команда на изменение свойств графического объекта успешно отправлена графику, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция использует асинхронный вызов – это означает, что функция не дожидается выполнения команды, успешно поставленной в очередь указанного графика, а сразу же возвращает управление.

Для проверки результата выполнения на чужом графике можно использовать функцию, запрашивающую указанное свойство объекта. Но при этом следует иметь в виду, что такие функции ставятся в конец очереди команд чужого графика и дожидаются результата выполнения, то есть могут быть затратными по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

Пример создания Фибо-объекта и добавления нового уровня в нем

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- вспомогательные массивы

double high[],low[],price1,price2;

datetime time[],time1,time2;

//--- скопируем цены открытия - 100 последних баров хватит

int copied=CopyHigh(Symbol(),0,0,100,high);

if(copied<=0)

{

Print("Не удалось скопировать значения ценовой серии High");

return;

}

//--- скопируем цены закрытия - 100 последних баров хватит

copied=CopyLow(Symbol(),0,0,100,low);

if(copied<=0)

{

Print("Не удалось скопировать значения ценовой серии Low");

return;

}

//--- скопируем время открытия для 100 последних баров

copied=CopyTime(Symbol(),0,0,100,time);

if(copied<=0)

{

Print("Не удалось скопировать значения ценовой серии Time");

return;

}

//--- организуем доступ к скопированным данным как к таймсериям - задом наперед

ArraySetAsSeries(high,true);

ArraySetAsSeries(low,true);

ArraySetAsSeries(time,true);



//--- координаты первой точки привязки Фибо-объекта

price1=high[70];

time1=time[70];

//--- координаты первой точки привязки Фибо-объекта

price2=low[50];

time2=time[50];



//--- пора создать и сам Фибо-объект

bool created=ObjectCreate(0,"Fibo",OBJ_FIBO,0,time1,price1,time2,price2);

if(created) // если объект создан удачно

{

//--- установим цвет Фибо0уровней

ObjectSetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELCOLOR,Blue);

//--- кстати, а сколько у нас Фибо-уровней ?

int levels=ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS);

Print("Fibo levels before = ",levels);

//---выведем в Журнал=> номер уровня:значения описание_уровня

for(int i=0;i<levels;i++)

{

Print(i,":",ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,i),

" ",ObjectGetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,i));

}

//--- попробуем увеличить количество уровней на единицу

bool modified=ObjectSetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS,levels+1);

if(!modified) // не удалось количество уровней изменить

{

Print("Не удалось изменить количество уровней в Фибо, ошибка ",GetLastError());

}

//--- просто сообщим

Print("Fibo levels after = ",ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS));

//--- зададим значение для вновь созданного уровня

bool added=ObjectSetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,levels,133);

if(added) // удалось задать значение для уровня

{

Print("Удалось установить еще один уровень Fibo");

//--- также не забыть задать описание уровня

ObjectSetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,levels,"my level");

ChartRedraw(0);

//--- получим актуальное значения количества уровней в Фибо-объекте

levels=ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS);

Print("Fibo levels after adding = ",levels);

//--- еще раз выведем все уровни - просто чтобы убедиться

for(int i=0;i<levels;i++)

{

Print(i,":",ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,i),

" ",ObjectGetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,i));

}



}

else // неудача при попытке увеличить количество уровней в Фибо-объекте

{

Print("Не удалось установить ещеь один уровень Fibo. Ошибка ",GetLastError());

}

}

}

