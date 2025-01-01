Справочник MQL5Работа с OpenCLCLProgramFree
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLProgramFree
Удаляет OpenCL программу.
void CLProgramFree(
Параметры
program
[in] Хендл объекта OpenCL.
Возвращаемое значение
Нет. В случае внутренней ошибки изменяется значение _LastError. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().