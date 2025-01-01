ДокументацияРазделы
CLProgramFree

Удаляет OpenCL программу.

void  CLProgramFree(
   int  program     // хендл на объект OpenCL
   );

Параметры

program

[in]  Хендл объекта OpenCL.

Возвращаемое значение

Нет. В случае внутренней ошибки изменяется значение _LastError. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().