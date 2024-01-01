//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderDelete.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- описание

#property description "Скрипт показывает пример использования FolderDelete()."

#property description "Сначала создаются две папки, одна пустая, другая содержит файл."

#property description "При попытке удаления непустой папки получим ошибку и предупреждение."



//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры

input string firstFolder="empty"; // пустая папка

input string secondFolder="nonempty";// папка, в которой будет один файл

string filename="delete_me.txt"; // имя файла, который мы создадим в папке secondFolder

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- хендл файла запишем сюда

int handle;

//--- выясним в какой папке мы работаем

string working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- отладочное сообщение

PrintFormat("working_folder=%s",working_folder);

//--- попытка создать пустую папку относительно пути MQL5\Files

if(FolderCreate(firstFolder,0)) // 0 означает, что работаем в локальной папке терминала

{

//--- выведем полный путь до созданной папки

PrintFormat("Cоздали папку %s",working_folder+"\\"+firstFolder);

//--- сбросим код ошибки

ResetLastError();

}

else

PrintFormat("Не удалось создать папку %s. Код ошибки %d",working_folder+"\\"+firstFolder, GetLastError());



//--- теперь создадим непустую папку с помощью функции FileOpen()

string filepath=secondFolder+"\\"+filename; // сформируем путь для файла, который хотим открыть на запись в несуществующей папке

handle=FileOpen(filepath,FILE_WRITE|FILE_TXT); // флаг FILE_WRITE в данном случае обязателен, см. справку к функции FileOpen

if(handle!=INVALID_HANDLE)

PrintFormat("Открыли файл на чтение %s",working_folder+"\\"+filepath);

else

PrintFormat("Не удалось создать файл %s в папке %s. Код ошибки=",filename,secondFolder, GetLastError());



Comment(StringFormat("Готовимся удалить папки %s и %s", firstFolder, secondFolder));

//--- Небольшая пауза в 5 секунд, чтобы мы могли прочитать сообщение на графике

Sleep(5000); // Sleep() нельзя использовать в индикаторах!



//--- выведем диалоговое окно и просим пользователя

int choice=MessageBox(StringFormat("Удалить папки %s и %s?", firstFolder, secondFolder),

"Удаление папок",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // будут две кнопки - "Yes" и "No"



//--- выполним действия в зависимости от выбранного варианта

if(choice==IDYES)

{

//--- очистим комментарий на графике

Comment("");

//--- выведем сообщение в журнал "Эксперты"

PrintFormat("Пробуем удалить папки %s и %s",firstFolder, secondFolder);

ResetLastError();

//--- удаляем пустую папку

if(FolderDelete(firstFolder))

//--- должны увидеть это сообщение, так как папка пустая

PrintFormat("Папка %s успешно удалена",firstFolder);

else

PrintFormat("Не удалось удалить папку %s. Код ошибки=%d", firstFolder, GetLastError());



ResetLastError();

//--- удаляем папку, которая содержит файл

if(FolderDelete(secondFolder))

PrintFormat("Папка %s успешно удалена", secondFolder);

else

//--- должны увидеть это сообщение, так как в папке есть файл

PrintFormat("Не удалось удалить папку %s. Код ошибки=%d", secondFolder, GetLastError());

}

else

Print("Удаление отменено");

//---

}