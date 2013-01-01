|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- параметры для получения данных из терминала
input string InpSymbolName="EURUSD"; // валютная пара
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // таймфрейм
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // дата начала копирования данных
//--- параметры для записи данных в файл
input string InpFileName="EURUSD.txt"; // имя файла
input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории
//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура для хранения данных свечи |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
{
double open; // цена открытия
double close; // цена закрытия
double high; // максимальная цена
double low; // минимальная цена
datetime date; // дата
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
int size;
datetime time_buff[];
double open_buff[];
double close_buff[];
double high_buff[];
double low_buff[];
candlesticks cand_buff[];
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- получим время появления баров из диапазона
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения времени. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- получим максимальные цены баров из диапазона
if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения максимальных цен. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- получим минимальные цены баров из диапазона
if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения минимальных цен. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- получим цены открытия баров из диапазона
if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения цен открытия. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- получим цены закрытия баров из диапазона
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения цен закрытия. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- определим размерность массивов
size=ArraySize(time_buff);
//--- сохраним все данные в массиве структуры
ArrayResize(cand_buff,size);
for(int i=0;i<size;i++)
{
cand_buff[i].open=open_buff[i];
cand_buff[i].close=close_buff[i];
cand_buff[i].high=high_buff[i];
cand_buff[i].low=low_buff[i];
cand_buff[i].date=time_buff[i];
}
//--- откроем файл для записи массива структуры в файл (если его нет, то создастся автоматически)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("Файл %s открыт для записи",InpFileName);
PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
//--- подготовим счетчик количества байт
uint counter=0;
//--- в цикле запишем значения массива
for(int i=0;i<size;i++)
counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);
PrintFormat("В файл %s записано %d байт информации",InpFileName,counter);
PrintFormat("Всего байтов: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Верно" : "Ошибка");
//--- закрываем файл
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());
}