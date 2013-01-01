//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- параметры для получения данных из терминала

input string InpSymbolName="EURUSD"; // валютная пара

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // таймфрейм

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // дата начала копирования данных

//--- параметры для записи данных в файл

input string InpFileName="EURUSD.txt"; // имя файла

input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории

//+------------------------------------------------------------------+

//| Структура для хранения данных свечи |

//+------------------------------------------------------------------+

struct candlesticks

{

double open; // цена открытия

double close; // цена закрытия

double high; // максимальная цена

double low; // минимальная цена

datetime date; // дата

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

int size;

datetime time_buff[];

double open_buff[];

double close_buff[];

double high_buff[];

double low_buff[];

candlesticks cand_buff[];

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- получим время появления баров из диапазона

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения времени. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- получим максимальные цены баров из диапазона

if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения максимальных цен. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- получим минимальные цены баров из диапазона

if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения минимальных цен. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- получим цены открытия баров из диапазона

if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения цен открытия. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- получим цены закрытия баров из диапазона

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения цен закрытия. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- определим размерность массивов

size=ArraySize(time_buff);

//--- сохраним все данные в массиве структуры

ArrayResize(cand_buff,size);

for(int i=0;i<size;i++)

{

cand_buff[i].open=open_buff[i];

cand_buff[i].close=close_buff[i];

cand_buff[i].high=high_buff[i];

cand_buff[i].low=low_buff[i];

cand_buff[i].date=time_buff[i];

}



//--- откроем файл для записи массива структуры в файл (если его нет, то создастся автоматически)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Файл %s открыт для записи",InpFileName);

PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- подготовим счетчик количества байт

uint counter=0;

//--- в цикле запишем значения массива

for(int i=0;i<size;i++)

counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);

PrintFormat("В файл %s записано %d байт информации",InpFileName,counter);

PrintFormat("Всего байтов: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Верно" : "Ошибка");

//--- закрываем файл

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());

}