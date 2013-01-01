ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Файловые операцииFileWriteStruct 

FileWriteStruct

Записывает в бинарный файл содержимое структуры, переданной в качестве параметра, с текущего положения файлового указателя.

uint  FileWriteStruct(
   int          file_handle,       // handle файла
   const void&  struct_object,     // ссылка на объект
   int          size=-1            // размер для записи в байтах
   );

Параметры

file_handle

[in]  Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().

struct_object

[in]  Ссылка на объект указанной структуры. Структура не должна содержать строки, динамические массивы, виртуальные функции, а также указатели на объекты и функции.

size=-1

[in]  Количество байт, которые нужно записать. Если размер не указан или указано большее количество байт, чем размер структуры, то записывается вся структура полностью.

Возвращаемое значение

В случае удачи функция возвращает количество записанных байт. Файловый указатель перемещается на это же количество байт.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Demo_FileWiteStruct.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- параметры для получения данных из терминала
input string          InpSymbolName="EURUSD";           // валютная пара
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // таймфрейм
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // дата начала копирования данных
//--- параметры для записи данных в файл
input string          InpFileName="EURUSD.txt";         // имя файла
input string          InpDirectoryName="Data";          // имя директории
//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура для хранения данных свечи                              |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
  {
   double            open;  // цена открытия
   double            close; // цена закрытия
   double            high;  // максимальная цена
   double            low;   // минимальная цена
   datetime          date;  // дата
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime     date_finish=TimeCurrent();
   int          size;
   datetime     time_buff[];
   double       open_buff[];
   double       close_buff[];
   double       high_buff[];
   double       low_buff[];
   candlesticks cand_buff[];
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- получим время появления баров из диапазона
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Не удалось скопировать значения времени. Код ошибки = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- получим максимальные цены баров из диапазона
   if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Не удалось скопировать значения максимальных цен. Код ошибки = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- получим минимальные цены баров из диапазона
   if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Не удалось скопировать значения минимальных цен. Код ошибки = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- получим цены открытия баров из диапазона
   if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Не удалось скопировать значения цен открытия. Код ошибки = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- получим цены закрытия баров из диапазона
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Не удалось скопировать значения цен закрытия. Код ошибки = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- определим размерность массивов
   size=ArraySize(time_buff);
//--- сохраним все данные в массиве структуры
   ArrayResize(cand_buff,size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      cand_buff[i].open=open_buff[i];
      cand_buff[i].close=close_buff[i];
      cand_buff[i].high=high_buff[i];
      cand_buff[i].low=low_buff[i];
      cand_buff[i].date=time_buff[i];
     }
 
//--- откроем файл для записи массива структуры в файл (если его нет, то создастся автоматически)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Файл %s открыт для записи",InpFileName);
      PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
      //--- подготовим счетчик количества байт
      uint counter=0;
      //--- в цикле запишем значения массива
      for(int i=0;i<size;i++)
         counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);
      PrintFormat("В файл %s записано %d байт информации",InpFileName,counter);
      PrintFormat("Всего байтов: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Верно" : "Ошибка");
      //--- закрываем файл
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

Смотри также

Структуры и классы