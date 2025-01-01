ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Глобальные переменные терминалаGlobalVariableCheck 

GlobalVariableCheck

Проверяет существование глобальной переменной клиентского терминала.

bool  GlobalVariableCheck(
   string  name      // имя
   );

Параметры

name

[in]  Имя глобальной переменной.

Возвращаемое значение

Возвращает значение true, если глобальная переменная существует, иначе возвращает false.

Примечание

Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются.

 

Пример:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableCheck"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получим флаг существования глобальной переменной клиентского терминала с именем GV_NAME
   bool exist=GlobalVariableCheck(GV_NAME);
   PrintFormat("Terminal global variable named \"%s\" %s"GV_NAME, (exist ? "exists" : "does not exist"));
   
   /*
   результат при наличии глобальной переменной:
   Terminal global variable named "TestGlobalVariableCheck" exists
   
   результат при отсутствии глобальной переменной:
   Terminal global variable named "TestGlobalVariableCheck" does not exist
   */
  }

Смотри также

GlobalVariableTime()