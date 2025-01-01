- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableCheck
Проверяет существование глобальной переменной клиентского терминала.
|
bool GlobalVariableCheck(
Параметры
name
[in] Имя глобальной переменной.
Возвращаемое значение
Возвращает значение true, если глобальная переменная существует, иначе возвращает false.
Примечание
Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются.
Пример:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
Смотри также