- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
NormalizeDouble
Округление числа с плавающей точкой до указанной точности.
|
double NormalizeDouble(
Параметры
value
[in] Величина с плавающей точкой.
digits
[in] Формат точности, число цифр после десятичной точки (0-8).
Возвращаемое значение
Значение типа double с заданной точностью.
Примечание
Рассчитываемые значения StopLoss, TakeProfit, а также значения цены открытия отложенных ордеров, должны быть нормализованы с точностью, значение которой можно получить функцией Digits().
Нужно иметь в виду, что нормализованное число при выводе в Журнал с помощью Print() может содержать большее количество знаков после запятой, чем вы ожидаете. Например,
|
double a=76.671; // нормализованное число с 3 знаками после запятой
выдаст в терминале:
|
DoubleToString(a,8)=76.67100000
Print(76.671)=76.67100000000001
Пример:
|
double pi=M_PI;
Смотри также
DoubleToString, Вещественные типы (double, float), Приведение типов