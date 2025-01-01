NormalizeDouble

Округление числа с плавающей точкой до указанной точности.

double NormalizeDouble(

double value,

int digits

);

Параметры

value

[in] Величина с плавающей точкой.

digits

[in] Формат точности, число цифр после десятичной точки (0-8).

Возвращаемое значение

Значение типа double с заданной точностью.

Примечание

Рассчитываемые значения StopLoss, TakeProfit, а также значения цены открытия отложенных ордеров, должны быть нормализованы с точностью, значение которой можно получить функцией Digits().

Нужно иметь в виду, что нормализованное число при выводе в Журнал с помощью Print() может содержать большее количество знаков после запятой, чем вы ожидаете. Например,

double a=76.671; // нормализованное число с 3 знаками после запятой

Print("Print(76.671)=",a); // выведем его как есть

Print("DoubleToString(a,8)=",DoubleToString(a,8)); // выведем с заданной точностью

выдаст в терминале:

DoubleToString(a,8)=76.67100000 Print(76.671)=76.67100000000001

Пример:

double pi=M_PI;

Print("pi=",DoubleToString(pi,16));



double pi_3=NormalizeDouble(M_PI,3);

Print("NormalizeDouble(pi,3) = ",DoubleToString(pi_3,16))

;

double pi_8=NormalizeDouble(M_PI,8);

Print("NormalizeDouble(pi,8) = ",DoubleToString(pi_8,16));



double pi_0=NormalizeDouble(M_PI,0);

Print("NormalizeDouble(pi,0) = ",DoubleToString(pi_0,16));

/*

Результат:

pi= 3.1415926535897931

NormalizeDouble(pi,3)= 3.1419999999999999

NormalizeDouble(pi,8)= 3.1415926499999998

NormalizeDouble(pi,0)= 3.0000000000000000

*/

Смотри также

DoubleToString, Вещественные типы (double, float), Приведение типов