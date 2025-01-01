ДокументацияРазделы
NormalizeDouble

Округление числа с плавающей точкой до указанной точности.

double  NormalizeDouble(
   double  value,      // нормализуемое число
   int     digits      // кол-во знаков после запятой
   );

Параметры

value

[in] Величина с плавающей точкой.

digits

[in]  Формат точности, число цифр после десятичной точки (0-8).

Возвращаемое значение

Значение типа double с заданной точностью.

Примечание

Рассчитываемые значения StopLoss, TakeProfit, а также значения цены открытия отложенных ордеров, должны быть нормализованы с точностью, значение которой можно получить функцией Digits().

Нужно иметь в виду, что нормализованное число при выводе в Журнал с помощью Print() может содержать большее количество знаков после запятой, чем вы ожидаете. Например,

   double a=76.671;             // нормализованное число с 3 знаками после запятой
   Print("Print(76.671)=",a);   // выведем его как есть
   Print("DoubleToString(a,8)=",DoubleToString(a,8)); // выведем с заданной точностью

выдаст в терминале:

 DoubleToString(a,8)=76.67100000

 Print(76.671)=76.67100000000001

Пример:

   double pi=M_PI;
   Print("pi=",DoubleToString(pi,16));
      
   double pi_3=NormalizeDouble(M_PI,3);
   Print("NormalizeDouble(pi,3) = ",DoubleToString(pi_3,16))
   ;
   double pi_8=NormalizeDouble(M_PI,8);
   Print("NormalizeDouble(pi,8) = ",DoubleToString(pi_8,16));
   
   double pi_0=NormalizeDouble(M_PI,0);
   Print("NormalizeDouble(pi,0) = ",DoubleToString(pi_0,16));
/*
   Результат:
   pi= 3.1415926535897931
   NormalizeDouble(pi,3)= 3.1419999999999999
   NormalizeDouble(pi,8)= 3.1415926499999998
   NormalizeDouble(pi,0)= 3.0000000000000000
*/

