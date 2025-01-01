ДокументацияРазделы
StringBufferLen

Возвращает размер буфера, распределенного для строки.

int  StringBufferLen(
   string  string_var      // строка
   )

Параметры

string_var

[in]  Строка.

Возвращаемое значение

Значение 0 означает, что строка – константная и содержимое буфера менять нельзя. -1 означает, что строка принадлежит клиентскому терминалу и изменение содержимого буфера может привести к неопределенным результатам.

Пример:

void OnStart()
  {
   long length=1000;
   string a="a",b="b";
//---
   long i;
   Print("before: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   Print("after: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = +-",StringLen(a));
  }

Смотри также

StringAdd, StringInit, StringLen, StringFill