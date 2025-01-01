- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Возвращает размер буфера, распределенного для строки.
|
int StringBufferLen(
Параметры
string_var
[in] Строка.
Возвращаемое значение
Значение 0 означает, что строка – константная и содержимое буфера менять нельзя. -1 означает, что строка принадлежит клиентскому терминалу и изменение содержимого буфера может привести к неопределенным результатам.
Пример:
|
void OnStart()
