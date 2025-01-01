- StringAdd
StringSplit
Получает из указанной строки подстроки по заданному разделителю и возвращает количество полученных подстрок.
|
int StringSplit(
Параметры
string_value
[in] Строка, из которой необходимо получить подстроки. Сама строка при этом не изменяется.
pos
[in] Код символа разделителя. Для получения кода можно использовать функцию StringGetCharacter().
result[]
[out] Массив строк, в который помещаются полученные подстроки.
Возвращаемое значение
Количество полученных строк в массиве result[]. Если разделитель в переданной строке не найден, то в массив будет помещена только одна исходная строка.
Если строка string_value пустая или NULL, то функция вернет ноль. В случае ошибки функция вернет -1. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Пример:
|
string to_split="_мама_мыла_раму_"; // строка для разбивки на подстроки
