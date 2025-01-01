StringSplit

Получает из указанной строки подстроки по заданному разделителю и возвращает количество полученных подстрок.

int StringSplit(

const string string_value,

const ushort separator,

string & result[]

);

Параметры

string_value

[in] Строка, из которой необходимо получить подстроки. Сама строка при этом не изменяется.

pos

[in] Код символа разделителя. Для получения кода можно использовать функцию StringGetCharacter().

result[]

[out] Массив строк, в который помещаются полученные подстроки.

Возвращаемое значение

Количество полученных строк в массиве result[]. Если разделитель в переданной строке не найден, то в массив будет помещена только одна исходная строка.

Если строка string_value пустая или NULL, то функция вернет ноль. В случае ошибки функция вернет -1. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Пример:

string to_split="_мама_мыла_раму_"; // строка для разбивки на подстроки

string sep="_"; // разделитель в виде символа

ushort u_sep; // код символа разделителя

string result[]; // массив для получения строк

//--- получим код разделителя

u_sep=StringGetCharacter(sep,0);

//--- разобьем строку на подстроки

int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);

//--- выведем комментарий

PrintFormat("Получено строк: %d. Использован разделитель '%s' с кодом %d",k,sep,u_sep);

//--- теперь выведем все полученные строки

if(k>0)

{

for(int i=0;i<k;i++)

{

PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);

}

}

Смотри также

StringReplace(), StringSubstr(), StringConcatenate()