PositionSelectByTicket
Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней по указанному тикету. Возвращает true при успешном завершении функции. Возвращает false при неудачном завершении функции. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
|
bool PositionSelectByTicket(
Параметры
ticket
[in] Тикет позиции.
Возвращаемое значение
Значение типа bool.
Примечание
Функция PositionSelectByTicket() копирует данные о позиции в программное окружение, и последующие вызовы PositionGetDouble(), PositionGetInteger() и PositionGetString() возвращают ранее скопированные данные. Это означает, что самой позиции может уже и не быть (или же она изменилась по объему, направлению и т.д.), а данные этой позиции можно еще получать. Для гарантированного получения свежих данных о позиции рекомендуется вызывать функцию PositionSelectByTicket() непосредственно перед обращением за ними.
Пример:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber
Смотри также