iClose

Возвращает значение цены закрытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика.

double iClose(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

Параметры

symbol

[in] Символьное имя инструмента. NULL означает текущий символ.

timeframe

[in] Период. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.

shift

[in] Индекс получаемого значения из таймсерии (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество баров назад).

Возвращаемое значение

Значение цены закрытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика или 0 в случае ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция всегда возвращает актуальные данные, для этого она при каждом вызове делает запрос к таймсерии по указанным символу/периоду. Это означает, что при отсутствии готовых данных на первом вызове функции может понадобиться некоторое время для подготовки результата выполнения.

Функция не хранит результатов предыдущих вызовов, локального кеша для быстрого возврата значения нет.

Пример:

input int shift=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Function-event handler "tick" |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

datetime time = iTime(Symbol(),Period(),shift);

double open = iOpen(Symbol(),Period(),shift);

double high = iHigh(Symbol(),Period(),shift);

double low = iLow(Symbol(),Period(),shift);

double close = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,shift);

long volume= iVolume(Symbol(),0,shift);

int bars = iBars(NULL,0);



Comment(Symbol(),",",EnumToString(Period()),"

",

"Time: " ,TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"

",

"Open: " ,DoubleToString(open,Digits()),"

",

"High: " ,DoubleToString(high,Digits()),"

",

"Low: " ,DoubleToString(low,Digits()),"

",

"Close: " ,DoubleToString(close,Digits()),"

",

"Volume: ",IntegerToString(volume),"

",

"Bars: " ,IntegerToString(bars),"

"

);

}

Смотри также

CopyClose, CopyRates