void OnStart()

{

//--- запрашиваем общее количество сигналов в базе

int total=SignalBaseTotal();

//--- цикл по всем сигналам

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- выбираем сигнал для дальнейшей работы

if(SignalBaseSelect(i))

{

//--- получение свойств сигнала

long id =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID); // id сигнала

long pips =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_PIPS); // результат торговли в пипсах

long subscr=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS); // количество подписчиков

string name =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME); // имя сигнала

double price =SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_PRICE); // цена подписки на сигнал

string curr =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY); // валюта сигнала

//--- выводим все прибыльные бесплатные сигналы с ненулевым количеством подписчиков

if(price==0.0 && pips>0 && subscr>0)

PrintFormat("id=%d, name=\"%s\", currency=%s, pips=%d, subscribers=%d",id,name,curr,pips,subscr);

}

else PrintFormat("Ошибка выбора сигнала. Код ошибки=%d",GetLastError());

}

}