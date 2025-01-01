- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале.
bool SignalBaseSelect(
Параметры
index
[in] Индекс записи сигнала в базе торговых сигналов.
Возвращаемое значение
Возвращает true при успешном завершении функции или false в случае ошибки. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Пример:
void OnStart()