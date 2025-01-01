ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 

SignalBaseSelect

Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале.

bool  SignalBaseSelect(
   int     index     // индекс записи сигнала
   );

Параметры

index

[in]  Индекс записи сигнала в базе торговых сигналов.

Возвращаемое значение

Возвращает true при успешном завершении функции или false в случае ошибки. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Пример:

void OnStart()
  {
//--- запрашиваем общее количество сигналов в базе
   int total=SignalBaseTotal();
//--- цикл по всем сигналам
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      //--- выбираем сигнал для дальнейшей работы
      if(SignalBaseSelect(i))
        {
         //--- получение свойств сигнала
         long   id    =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID);          // id сигнала
         long   pips  =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_PIPS);        // результат торговли в пипсах
         long   subscr=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS); // количество подписчиков
         string name  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME);         // имя сигнала
         double price =SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_PRICE);        // цена подписки на сигнал
         string curr  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY);     // валюта сигнала
         //--- выводим все прибыльные бесплатные сигналы с ненулевым количеством подписчиков
         if(price==0.0 && pips>0 && subscr>0)
            PrintFormat("id=%d, name=\"%s\", currency=%s, pips=%d, subscribers=%d",id,name,curr,pips,subscr);
        }
      else PrintFormat("Ошибка выбора сигнала. Код ошибки=%d",GetLastError());
     }
  }