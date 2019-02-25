- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
version
Возвращает версию терминала MetaTrader 5.
|
version()
Возвращаемое значение
Возвращает номер версии, номер билда и дату релиза терминала MetaTrader 5. В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().
Примечание
Функция version() возвращает номер версии, номер билда и дату релиза терминала в виде кортежа из трех значений:
|
Тип
|
Описание
|
Пример значения
|
integer
|
Версия терминала MetaTrader 5
|
500
|
integer
|
Номер билда
|
2007
|
string
|
Дата релиза билда
|
'25 Feb 2019'
Пример:
|
import MetaTrader5 as mt5
Смотри также