version

Возвращает версию терминала MetaTrader 5.

version()

Возвращаемое значение

Возвращает номер версии, номер билда и дату релиза терминала MetaTrader 5. В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Функция version() возвращает номер версии, номер билда и дату релиза терминала в виде кортежа из трех значений:

Тип

Описание

Пример значения

integer

Версия терминала MetaTrader 5

500

integer

Номер билда

2007

string

Дата релиза билда

'25 Feb 2019'

Пример:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# выведем информацию о версии терминала MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# выведем информацию о состоянии подключения, названии сервера и торговом счете как есть
print(mt5.terminal_info())
print()
 
# получим свойства в виде словаря
terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()
# преобразуем словарь в DataFrame и выведем на печать
df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
print("terminal_info() as dataframe:")
print(df[:-1])
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Результат:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...
 
terminal_info() as dataframe:
                 property                         value
0       community_account                          True
1    community_connection                          True
2               connected                          True
3            dlls_allowed                         False
4           trade_allowed                         False
5       tradeapi_disabled                         False
6           email_enabled                         False
7             ftp_enabled                         False
8   notifications_enabled                         False
9                    mqid                         False
10                  build                          2367
11                maxbars                          5000
12               codepage                          1251
13              ping_last                         77881
14      community_balance                       707.107
15         retransmission                             0
16                company     MetaQuotes Software Corp.
17                   name                  MetaTrader 5
18               language                       Russian
19                   path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
20              data_path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 

