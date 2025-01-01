Типы char, short, int и long

Целый тип char занимает в памяти 1 байт (8 бит) и позволяет выразить в двоичной системе счисления 2^8 значений=256. Тип char может содержать как положительные, так и отрицательные значения. Диапазон изменения значений составляет от -128 до 127.

Целый тип uchar также занимает в памяти 1 байт, как и тип char, но в отличие от него, uchar предназначен только для положительных значений. Минимальное значение равно нулю, максимальное значение равно 255. Первая буква u в названии типа uchar является сокращением слова unsigned (беззнаковый).

Целый тип short имеет размер 2 байта(16 бит) и, соответственно, позволяет выразить множество значений равное 2 в степени 16: 2^16=65 536. Так как тип short является знаковым и содержит как положительные, так и отрицательные значения, то диапазон значений находится между -32 768 и 32 767.

Беззнаковым типом short является тип ushort, который также имеет размер 2 байта. Минимальное значение равно 0, максимальное значение 65 535.

Целый тип int имеет размер 4 байта (32 бита). Минимальное значение -2 147 483 648, максимальное значение 2 147 483 647.

Беззнаковый целый тип uint занимает в памяти 4 байта и позволяет выражать целочисленные значения от 0 до 4 294 967 295.

Целый тип long имеет размер 8 байт (64 бита). Минимальное значение -9 223 372 036 854 775 808, максимальное значение 9 223 372 036 854 775 807.

Целый тип ulong также занимает 8 байт и позволяет хранить значения от 0 до 18 446 744 073 709 551 615.

Примеры:

char ch=12;

short sh=-5000;

int in=2445777;

Так как беззнаковые целые типы не предназначены для хранения отрицательных значений, то попытка установить отрицательное значение может привести к неожиданным последствиям. Вот такой невинный скрипт приведет к бесконечному циклу:

//--- бесконечный цикл

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<128;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

}

}

Правильно будет так:

//--- правильный вариант

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<=127;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

if(ch==127) break;

}

}

Результат:

ch= -128 u_ch= 128

ch= -127 u_ch= 129

ch= -126 u_ch= 130

ch= -125 u_ch= 131

ch= -124 u_ch= 132

ch= -123 u_ch= 133

ch= -122 u_ch= 134

ch= -121 u_ch= 135

ch= -120 u_ch= 136

ch= -119 u_ch= 137

ch= -118 u_ch= 138

ch= -117 u_ch= 139

ch= -116 u_ch= 140

ch= -115 u_ch= 141

ch= -114 u_ch= 142

ch= -113 u_ch= 143

ch= -112 u_ch= 144

ch= -111 u_ch= 145

...

Примеры:

//--- отрицательные значения нельзя хранить в беззнаковых типах

uchar u_ch=-120;

ushort u_sh=-5000;

uint u_in=-401280;

Шестнадцатеричные: цифры 0-9, буквы а-f или А-F для значений 10-15; начинаются с 0х или 0Х.

Примеры:

0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7

Для целочисленных переменных значения можно задавать в бинарном виде с помощью префикса B. Например, можно закодировать рабочие часы торговой сессии в переменную типа int и использовать информацию о них согласно требуемому алгоритму:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- для рабочих часов ставим 1, для нерабочих указываем 0

int AsianSession =B'111111111'; // азиатская сессия с 0:00 часов до 9:00

int EuropeanSession=B'111111111000000000'; // европейская сессия 9:00 - 18:00

int AmericanSession =B'111111110000000000000011'; // американская 16:00 - 02:00

//--- выведем числовые значения сессий

PrintFormat("Asian session hours as value =%d",AsianSession);

PrintFormat("European session hours as value is %d",EuropeanSession);

PrintFormat("American session hours as value is %d",AmericanSession);

//--- а теперь выведем строковые представления рабочих часов сессий

Print("Asian session ",GetHoursForSession(AsianSession));

Print("European session ",GetHoursForSession(EuropeanSession));

Print("American session ",GetHoursForSession(AmericanSession));

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| возвращает рабочие часы сессии в строковом виде |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetHoursForSession(int session)

{

//--- для проверки используем битовые операции AND и сдвиг на один бит влево <<=1

//--- начинаем проверять с самого младшего бита

int bit=1;

string out="working hours: ";

//--- будем проверять все 24 бита, начиная с нулевого до 23 включительно

for(int i=0;i<24;i++)

{

//--- получим состояние бита bit в числе number

bool workinghour=(session&bit)==bit;

//--- добавим номер часа в сообщение

if(workinghour )out=out+StringFormat("%d ",i);

//--- сдвигаем на один бит влево для проверки значения следующего

bit<<=1;

}

//--- сформированная строка

return out;

}

Смотри также

Приведение типов