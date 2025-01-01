- Типы char, short, int и long
char #
Целый тип char занимает в памяти 1 байт (8 бит) и позволяет выразить в двоичной системе счисления 2^8 значений=256. Тип char может содержать как положительные, так и отрицательные значения. Диапазон изменения значений составляет от -128 до 127.
uchar #
Целый тип uchar также занимает в памяти 1 байт, как и тип char, но в отличие от него, uchar предназначен только для положительных значений. Минимальное значение равно нулю, максимальное значение равно 255. Первая буква u в названии типа uchar является сокращением слова unsigned (беззнаковый).
short #
Целый тип short имеет размер 2 байта(16 бит) и, соответственно, позволяет выразить множество значений равное 2 в степени 16: 2^16=65 536. Так как тип short является знаковым и содержит как положительные, так и отрицательные значения, то диапазон значений находится между -32 768 и 32 767.
ushort #
Беззнаковым типом short является тип ushort, который также имеет размер 2 байта. Минимальное значение равно 0, максимальное значение 65 535.
int #
Целый тип int имеет размер 4 байта (32 бита). Минимальное значение -2 147 483 648, максимальное значение 2 147 483 647.
uint #
Беззнаковый целый тип uint занимает в памяти 4 байта и позволяет выражать целочисленные значения от 0 до 4 294 967 295.
long #
Целый тип long имеет размер 8 байт (64 бита). Минимальное значение -9 223 372 036 854 775 808, максимальное значение 9 223 372 036 854 775 807.
ulong #
Целый тип ulong также занимает 8 байт и позволяет хранить значения от 0 до 18 446 744 073 709 551 615.
Примеры:
|
char ch=12;
Так как беззнаковые целые типы не предназначены для хранения отрицательных значений, то попытка установить отрицательное значение может привести к неожиданным последствиям. Вот такой невинный скрипт приведет к бесконечному циклу:
|
//--- бесконечный цикл
Правильно будет так:
|
//--- правильный вариант
Результат:
|
ch= -128 u_ch= 128
Примеры:
|
//--- отрицательные значения нельзя хранить в беззнаковых типах
Шестнадцатеричные: цифры 0-9, буквы а-f или А-F для значений 10-15; начинаются с 0х или 0Х.
Примеры:
|
0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7
Для целочисленных переменных значения можно задавать в бинарном виде с помощью префикса B. Например, можно закодировать рабочие часы торговой сессии в переменную типа int и использовать информацию о них согласно требуемому алгоритму:
|
//+------------------------------------------------------------------+
