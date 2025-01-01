|
#property description "Индикатор вычисляет абсолютные значения разницы между ценами"
#property description "Open и Close или High и Low, и отображает их в отдельном подокне"
#property description "в виде гистограммы."
//--- настройки индикатора
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//---- plot
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 3
//--- входные параметры
input bool InpAsSeries=true; // Направление индексации в индикаторном буфере
input bool InpPrices=true; // Цены для расчета (true - Open,Close; false - High,Low)
//--- индикаторный буфер
double ExtBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вычисление значений индикатора |
//+------------------------------------------------------------------+
void CandleSizeOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,
const double &first[],const double &second[],double &buffer[])
{
//--- переменная начала для рассчета баров
int start=prev_calculated;
//--- если значения индикатора уже были рассчитаны на предыдущем тике, то работаем на последнем баре
if(prev_calculated>0)
start--;
//--- определим направление индексации в массивах
bool as_series_first=ArrayGetAsSeries(first);
bool as_series_second=ArrayGetAsSeries(second);
bool as_series_buffer=ArrayGetAsSeries(buffer);
//--- изменим направление индексации на прямое, если необходимо
if(as_series_first)
ArraySetAsSeries(first,false);
if(as_series_second)
ArraySetAsSeries(second,false);
if(as_series_buffer)
ArraySetAsSeries(buffer,false);
//--- рассчитаем значения индикатора
for(int i=start;i<rates_total;i++)
buffer[i]=MathAbs(first[i]-second[i]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- привязка индикаторных буферов
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer);
//--- установим направление индексации в индикаторном буфере
ArraySetAsSeries(ExtBuffer,InpAsSeries);
//--- проверяем для каких цен рассчитывается индикатор
if(InpPrices)
{
//--- цены Open и Close
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"BodySize");
//--- установим цвет индикатора
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrOrange);
}
else
{
//--- цены High и Low
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ShadowSize");
//--- установим цвет индикатора
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrDodgerBlue);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- расчет индикатора в зависимости от значения флага
if(InpPrices)
CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,open,close,ExtBuffer);
else
CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,high,low,ExtBuffer);
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}