Вызывается в экспертах при наступлении события TesterDeinit для выполнения необходимых действий по окончании оптимизации эксперта.
void OnTesterDeinit(void);
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения
Примечание
Событие TesterDeinit автоматически генерируется по окончании оптимизации эксперта в тестере стратегий.
Эксперт, имеющий обработчик OnTesterDeinit() или OnTesterPass(), при запуске оптимизации автоматически загружается на отдельном графике терминала с указанными в тестере символом и периодом. Функция предназначена для финальной обработки всех результатов оптимизации.
Необходимо помнить, что фреймы оптимизации, отсылаемые агентами тестирования с помощью функции FrameAdd(), могут приходить пачками и для их доставки требуется время. Поэтому не все фреймы, а соответственно и события TesterPass, могут до окончания оптимизации поступить и быть обработанными в OnTesterPass(). Поэтому для гарантированного получения всех запоздавших фреймов в OnTesterDeinit() необходимо поместить блок кода с использованием функции FrameNext().
