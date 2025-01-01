OnTesterDeinit

Вызывается в экспертах при наступлении события TesterDeinit для выполнения необходимых действий по окончании оптимизации эксперта.

void OnTesterDeinit(void);

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения

Примечание

Событие TesterDeinit автоматически генерируется по окончании оптимизации эксперта в тестере стратегий.

Эксперт, имеющий обработчик OnTesterDeinit() или OnTesterPass(), при запуске оптимизации автоматически загружается на отдельном графике терминала с указанными в тестере символом и периодом. Функция предназначена для финальной обработки всех результатов оптимизации.

Необходимо помнить, что фреймы оптимизации, отсылаемые агентами тестирования с помощью функции FrameAdd(), могут приходить пачками и для их доставки требуется время. Поэтому не все фреймы, а соответственно и события TesterPass, могут до окончания оптимизации поступить и быть обработанными в OnTesterPass(). Поэтому для гарантированного получения всех запоздавших фреймов в OnTesterDeinit() необходимо поместить блок кода с использованием функции FrameNext().

Смотри также

Тестирование торговых стратегий, Работа с результатами оптимизации, TesterStatistics, OnTesterInit, OnTesterPass, ParameterGetRange, ParameterSetRange