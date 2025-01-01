ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Операции с массивамиArrayRange 

ArrayRange

Возвращает число элементов в указанном измерении массива.

int  ArrayRange(
   const void&   array[],      // массив для проверки
   int           rank_index    // номер измерения
   );

Параметры

array[]

[in]  Проверяемый массив.

rank_index

[in]  Индекс измерения.

Возвращаемое значение

Число элементов в указанном измерении массива

Примечание

Поскольку индексы начинаются с нуля, количество измерений массива на единицу больше, чем индекс последнего измерения.

Пример:

void OnStart()
  {
//--- создадим четырехмерный массив
   double array[][5][2][4];
//--- зададим размер нулевого измерения
   ArrayResize(array,10,10);
//--- распечатаем размерности измерений
   int temp;
   for(int i=0;i<4;i++)
     {
      //--- получим размер i-ого измерения
      temp=ArrayRange(array,i);
      //--- распечатаем
      PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);
     }
//--- Результат
// dim = 0, range = 10
// dim = 1, range = 5
// dim = 2, range = 2
// dim = 3, range = 4
  }