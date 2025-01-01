- ArrayBsearch
ArrayRange
Возвращает число элементов в указанном измерении массива.
int ArrayRange(
Параметры
array[]
[in] Проверяемый массив.
rank_index
[in] Индекс измерения.
Возвращаемое значение
Число элементов в указанном измерении массива
Примечание
Поскольку индексы начинаются с нуля, количество измерений массива на единицу больше, чем индекс последнего измерения.
Пример:
void OnStart()