Справочник MQL5Операции с графикамиChartWindowOnDropped
- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartWindowOnDropped
Возвращает номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт или скрипт. 0 означает главное окно графика.
int ChartWindowOnDropped();
Возвращаемое значение
Значение типа int.
Пример:
int myWindow=ChartWindowOnDropped();
Смотри также
ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped, ChartXOnDropped, ChartYOnDropped