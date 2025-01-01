ДокументацияРазделы
Возвращает номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт или скрипт. 0 означает главное окно графика.

int  ChartWindowOnDropped();

Возвращаемое значение

Значение типа int.

Пример:

   int myWindow=ChartWindowOnDropped();
   int windowsTotal=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   Print("Скрипт запущен на окне #"+myWindow+
         ". Всего окон на графике "+ChartSymbol()+":",windowsTotal);

