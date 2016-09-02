- Направление индексации в массивах и таймсериях
- Организация доступа к данным
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
Bars
Возвращает количество баров в истории по соответствующему символу периоду. Существует 2 варианта функции.
Запросить количество всех баров в истории
|
int Bars(
Запросить количество баров на заданном интервале
|
int Bars(
Параметры
symbol_name
[in] Символ.
timeframe
[in] Период.
start_time
[in] Время бара, соответствующее первому элементу.
stop_time
[in] Время бара, соответствующее последнему элементу.
Возвращаемое значение
Если указаны параметры start_time и stop_time, то функция возвращает количество баров в диапазоне дат. Если эти параметры не указаны, то функция возвращает общее количество баров.
Примечание
Если данные для таймсерии с указанными параметрами при вызове функции Bars() еще не сформированы в терминале, или данные таймсерии в момент вызова функции не синхронизированы с торговым сервером, то функция вернет нулевое значение.
При запросе количества баров в заданном диапазоне дат учитываются только те бары, чье время открытия попадает в этот диапазон. Например, если текущий день недели — суббота, то при запросе количества недельных баров с указанием start_time=последний_вторник и stop_time=последняя_пятница функция вернет 0, так как время открытия на недельном таймфрейме всегда приходится на воскресенье, и ни один недельный бар не попадает в указанный диапазон.
Пример запроса количества всех баров в истории:
|
int bars=Bars(_Symbol,_Period);
Пример запроса количества баров в заданном интервале:
|
int n;
