Bars

Возвращает количество баров в истории по соответствующему символу периоду. Существует 2 варианта функции.

Запросить количество всех баров в истории

int Bars(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe

);

Запросить количество баров на заданном интервале

int Bars(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time

);

Параметры

symbol_name

[in] Символ.

timeframe

[in] Период.

start_time

[in] Время бара, соответствующее первому элементу.

stop_time

[in] Время бара, соответствующее последнему элементу.

Возвращаемое значение

Если указаны параметры start_time и stop_time, то функция возвращает количество баров в диапазоне дат. Если эти параметры не указаны, то функция возвращает общее количество баров.

Примечание

Если данные для таймсерии с указанными параметрами при вызове функции Bars() еще не сформированы в терминале, или данные таймсерии в момент вызова функции не синхронизированы с торговым сервером, то функция вернет нулевое значение.

При запросе количества баров в заданном диапазоне дат учитываются только те бары, чье время открытия попадает в этот диапазон. Например, если текущий день недели — суббота, то при запросе количества недельных баров с указанием start_time=последний_вторник и stop_time=последняя_пятница функция вернет 0, так как время открытия на недельном таймфрейме всегда приходится на воскресенье, и ни один недельный бар не попадает в указанный диапазон.

Пример запроса количества всех баров в истории:

int bars=Bars(_Symbol,_Period);

if(bars>0)

{

Print("Количество баров в истории терминала по символу-периоду на данный момент = ",bars);

}

else //нет доступных баров

{

//--- видимо, данные по символу не синхронизированы с данными на сервере

bool synchronized=false;

//--- счетчик цикла

int attempts=0;

// сделаем 5 попыток дождаться синхронизации

while(attempts<5)

{

if(SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SYNCHRONIZED))

{

//--- есть синхронизация, выходим

synchronized=true;

break;

}

//--- увеличим счетчик

attempts++;

//--- подождем 10 миллисекунд до следующей итерации

Sleep(10);

}

//--- вышли из цикла по факту синхронизации

if(synchronized)

{

Print("Количество баров в истории терминала по символу-периоду на данный момент = ",bars);

Print("Самая первая в истории терминала дата по символу-периоду на данный момент = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_FIRSTDATE));

Print("Самая первая дата в истории по символу на сервере = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SERVER_FIRSTDATE));

}

//--- синхронизация данных так и не была достигнута

else

{

Print("Не удалось получить количество баров на ",_Symbol);

}

}

Пример запроса количества баров в заданном интервале:

int n;

datetime date1 = D'2016.09.02 23:55'; // пятница

datetime date2 = D'2016.09.05 00:00'; // понедельник

datetime date3 = D'2016.09.08 00:00'; // четверг

//---

n=Bars(_Symbol,PERIOD_H1,D'2016.09.02 02:05',D'2016.09.02 10:55');

Print("Количество баров: ",n); // Выведет "Количество баров: 8", в подсчете будет учтен двухчасовой бар, а одиннадцатичасовой - не будет

n=Bars(_Symbol,PERIOD_D1,date1,date2);

Print("Количество баров: ",n); // Выведет "Количество баров: 1", поскольку в диапазон попало время открытия только одного дневного бара — за понедельник

n=Bars(_Symbol,PERIOD_W1,date2,date3);

Print("Количество баров: ",n); // Выведет "Количество баров: 0", поскольку в заданный диапазон не попадает время открытия ни одного недельного бара

Смотри также

Функции обработки событий