DXShaderCreate

Создает шейдер указанного типа.

int DXShaderCreate(

int context,

ENUM_DX_SHADER_TYPE shader_type,

const string source,

const string entry_point,

string& compile_error

);

Параметры

context

[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

shader_type

[out] Значение из перечисления ENUM_DX_SHADER_TYPE.

source

[in] Исходный код шейдера, написанный на HLSL 5.

entry_point

[in] Точка входа – название функции в исходном коде.

compile_error

[in] Строка для получения ошибок компиляции.

Возвращаемое значение

Хендл на шейдер или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Созданный хендл, который больше не используется, должен быть явно освобожден с помощью функции DXRelease().

ENUM_DX_SHADER_TYPE