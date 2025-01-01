- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderCreate
Создает шейдер указанного типа.
|
int DXShaderCreate(
Параметры
context
[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().
shader_type
[out] Значение из перечисления ENUM_DX_SHADER_TYPE.
source
[in] Исходный код шейдера, написанный на HLSL 5.
entry_point
[in] Точка входа – название функции в исходном коде.
compile_error
[in] Строка для получения ошибок компиляции.
Возвращаемое значение
Хендл на шейдер или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Созданный хендл, который больше не используется, должен быть явно освобожден с помощью функции DXRelease().
|
Идентификатор
|
Значение
|
Описание
|
DX_SHADER_VERTEX
|
0
|
Вершинный шейдер
|
DX_SHADER_GEOMETRY
|
1
|
Геометрический шейдер
|
DX_SHADER_PIXEL
|
2
|
Пиксельный шейдер