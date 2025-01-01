//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Структура для хранения данных о ценах |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // дата

double bid; // цена бид

double ask; // цена аск

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- массив структуры

prices arr[];

//--- путь к файлу

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

//--- откроем файл

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- прочитаем все данные из файла в массив

FileReadArray(file_handle,arr);

//--- получим размер массива

int size=ArraySize(arr);

//--- распечатаем данные из массива

for(int i=0;i<size;i++)

Print("Date = ",arr[i].date," Bid = ",arr[i].bid," Ask = ",arr[i].ask);

Print("Total data = ",size);

//--- закрываем файл

FileClose(file_handle);

}

else

Print("File open failed, error ",GetLastError());

}