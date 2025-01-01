- FileSelectDialog
FileReadArray
Читает массивы любых типов, кроме строковых (может быть массив структур, не содержащих строки и динамические массивы), из бинарного файла с текущего положения файлового указателя.
uint FileReadArray(
Параметры
file_handle
[in] Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().
array[]
[out] Массив, куда данные будут загружены.
start=0
[in] Стартовая позиция для чтения из массива.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество элементов для чтения.
Возвращаемое значение
Количество прочитанных элементов. По умолчанию, читает весь массив (count=WHOLE_ARRAY).
Примечание
Строковый массив может читаться только из файла типа TXT. При необходимости функция пытается увеличить размер массива.
Пример (используется файл, полученный в результате работы примера для функции FileWriteArray)
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
