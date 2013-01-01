//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteFloat.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- параметры для получения данных из терминала

input string InpSymbolName="EURUSD"; // валютная пара

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // таймфрейм

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // дата начала копирования данных

//--- параметры для записи данных в файл

input string InpFileName="Close.bin"; // имя файла

input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double close_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- скопируем цену закрытия для каждого бара

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения цен закрытия. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- скопируем время для каждого бара

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения времени. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- получим размер буфера

size=ArraySize(close_buff);

//--- откроем файл для записи значений (если его нет, то создастся автоматически)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Файл %s открыт для записи",InpFileName);

PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- запишем время и значения цен закрытия в файл

for(int i=0;i<size;i++)

{

FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);

FileWriteFloat(file_handle,(float)close_buff[i]);

}

//--- закрываем файл

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());

}