//+------------------------------------------------------------------+

//| SocketExample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Для работы примера добавьте Address в список разрешенных в настройках терминала"

#property script_show_inputs



input string Address="www.mql5.com";

input int Port =80;

bool ExtTLS =false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Отправка команды на сервер |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPSend(int socket,string request)

{

char req[];

int len=StringToCharArray(request,req)-1;

if(len<0)

return(false);

//--- если используется защищенное TLS-соединение через порт 443

if(ExtTLS)

return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);

//--- если используется обычное TCP-соединение

return(SocketSend(socket,req,len)==len);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Чтение ответа сервера |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)

{

char rsp[];

string result;

uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;

//--- читаем данные из сокета, пока они есть, но не дольше timeout

do

{

uint len=SocketIsReadable(socket);

if(len)

{

int rsp_len;

//--- разные команды чтения в зависимости от того, защищенное соединение или нет

if(ExtTLS)

rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);

else

rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);

//--- разберем ответ

if(rsp_len>0)

{

result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);

//--- распечатаем только заголовок ответа

int header_end=StringFind(result,"\r

\r

");

if(header_end>0)

{

Print("Получен заголовок HTTP ответа:");

Print(StringSubstr(result,0,header_end));

return(true);

}

}

}

}

while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int socket=SocketCreate();

//--- проверим хэндл

if(socket!=INVALID_HANDLE)

{

//--- если всё в порядке, подключаемся

if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))

{

Print("Установлено подключение к ",Address,":",Port);



string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;

//--- если соединение защищено сертификатом, выведем его данные

if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("Сертификат TLS:");

Print(" Владелец: ",subject);

Print(" Издатель: ",issuer);

Print(" Номер: ",serial);

Print(" Отпечаток: ",thumbprint);

Print(" Истечение: ",expiration);

ExtTLS=true;

}

//--- отправим на сервер запрос GET

if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r

Host: www.mql5.com\r

User-Agent: MT5\r

\r

"))

{

Print("GET-запрос отправлен");

//--- прочитаем ответ

if(!HTTPRecv(socket,1000))

Print("Не удалось получить ответ, ошибка ",GetLastError());

}

else

Print("Не удалось отправить GET-запрос, ошибка ",GetLastError());

}

else

{

Print("Подключение к ",Address,":",Port," не удалось, ошибка ",GetLastError());

}

//--- закроем сокет после использования

SocketClose(socket);

}

else

Print("Не удалось создать сокет, ошибка ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+