ChartIndicatorAdd
Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом. Индикатор и график должны быть построены на одинаковых символе и таймфрейме.
bool ChartIndicatorAdd(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
sub_window
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика. Чтобы добавить индикатор в новое окно, параметр должен быть на единицу больше, чем индекс последнего существующего окна, то есть равен CHART_WINDOWS_TOTAL. Если значение параметра превышает значение CHART_WINDOWS_TOTAL, то новое окно создано не будет, индикатор не будет добавлен.
indicator_handle
[in] Хэндл индикатора.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Ошибка 4114 означает, что график и добавляемый индикатор отличаются по символу или таймфрейму.
Примечание
Если на главное окно графика добавляется индикатор, который должен быть отрисован в отдельном подокне (например, встроенный iMACD или пользовательский индикатор с указанным свойством #property indicator_separate_window), то такой индикатор может оказаться невидимым, хотя и будет присутствовать в списке индикаторов. Это означает, что масштаб данного индикатора отличается от масштаба графика цен и значения добавленного индикатора не попадают в отображаемый диапазон ценового графика. При этом GetLastError() вернет нулевой код, означающий отсутствие ошибки. Значения такого "невидимого" индикатора можно будет наблюдать в "Окне данных" и получать из других MQL5-программ.
Пример:
#property description "Эксперт для демонстрации работы с функцией ChartIndicatorAdd()."
Смотри также
ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate()