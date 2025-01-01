ChartIndicatorAdd

Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом. Индикатор и график должны быть построены на одинаковых символе и таймфрейме.

bool ChartIndicatorAdd(

long chart_id,

int sub_window

int indicator_handle

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

sub_window

[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика. Чтобы добавить индикатор в новое окно, параметр должен быть на единицу больше, чем индекс последнего существующего окна, то есть равен CHART_WINDOWS_TOTAL. Если значение параметра превышает значение CHART_WINDOWS_TOTAL, то новое окно создано не будет, индикатор не будет добавлен.

indicator_handle

[in] Хэндл индикатора.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Ошибка 4114 означает, что график и добавляемый индикатор отличаются по символу или таймфрейму.

Примечание

Если на главное окно графика добавляется индикатор, который должен быть отрисован в отдельном подокне (например, встроенный iMACD или пользовательский индикатор с указанным свойством #property indicator_separate_window), то такой индикатор может оказаться невидимым, хотя и будет присутствовать в списке индикаторов. Это означает, что масштаб данного индикатора отличается от масштаба графика цен и значения добавленного индикатора не попадают в отображаемый диапазон ценового графика. При этом GetLastError() вернет нулевой код, означающий отсутствие ошибки. Значения такого "невидимого" индикатора можно будет наблюдать в "Окне данных" и получать из других MQL5-программ.

Пример:

#property description "Эксперт для демонстрации работы с функцией ChartIndicatorAdd()."

#property description "После запуска на графике (и получения ошибки в Журнал) откройте"

#property description "свойства советника и задайте правильные параметры <symbol> и <period>."

#property description "На график будет добавлен индикатор MACD."



//--- input parameters

input string symbol="AUDUSD"; // имя символа

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_M12; // таймфрейм

input int fast_ema_period=12; // период быстрой средней MACD

input int slow_ema_period=26; // период медленной средней MACD

input int signal_period=9; // период усреднения разности

input ENUM_APPLIED_PRICE apr=PRICE_CLOSE; // тип цены для расчета MACD



int indicator_handle=INVALID_HANDLE;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

//--- попробуем добавить индикатор на график

if(!AddIndicator())

{

//--- функция AddIndicator() отказалась добавить индикатор на график

int answer=MessageBox("Всё равно попытаться добавить MACD на график?",

"Неправильно задан символ и/или таймфрейм для добавления индикатора",

MB_YESNO // будут показаны кнопки выбора "Yes" и "No"

);

//--- если пользователь все равно настаивает на неправильном использовании ChartIndicatorAdd()

if(answer==IDYES)

{

//--- сначала сообщим об этом в Журнал

PrintFormat("Внимание! %s: Попробуем добавить индикатор MACD(%s/%s) на график %s/%s. Получим ошибку 4114",

__FUNCTION__,symbol,EnumToString(period),_Symbol,EnumToString(_Period));

//--- получим номер нового подокна, в которое попытаемся добавить индикатор

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- теперь сделаем попытку, обреченную на ошибку

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

PrintFormat("Не удалось добавить индикатор MACD на окно %d графика. Код ошибки %d",

subwindow,GetLastError());

}

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

// эксперт ничего не делает

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция проверки и добавления индикатора на график |

//+------------------------------------------------------------------+

bool AddIndicator()

{

//--- выводимое сообщение

string message;

//--- проверим на совпадение символ индикатора и символ графика

if(symbol!=_Symbol)

{

message="Демонстрация использования функции Demo_ChartIndicatorAdd():";

message=message+"\r

";

message=message+"Нельзя на график добавить индикатор, рассчитанный на другом символе.";

message=message+"\r

";

message=message+"Укажите в свойствах эксперта символ графика - "+_Symbol+".";

Alert(message);

//--- досрочный выход, не будем добавлять индикатор на график

return false;

}

//--- проверим на совпадение таймфрейм индикатора и таймфрейм графика

if(period!=_Period)

{

message="Нельзя на график добавить индикатор, рассчитанный на другом таймфрейме.";

message=message+"\r

";

message=message+"Укажите в свойствах эксперта таймфрейм графика - "+EnumToString(_Period)+".";

Alert(message);

//--- досрочный выход, не будем добавлять индикатор на график

return false;

}

//--- все проверки прошли, символ и период индикатора соответствуют графику

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print(__FUNCTION__," Создаем индикатор MACD");

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Не удалось создать индикатор MACD. Код ошибки ",GetLastError());

}

}

//--- сбросим код ошибки

ResetLastError();

//--- накладываем индикатор на график

Print(__FUNCTION__," Добавляем индикатор MACD на график");

Print("MACD построен на ",symbol,"/",EnumToString(period));

//--- получим номер нового подокна, в которое добавим индикатор MACD

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

PrintFormat("Добавляем индикатор MACD на окно %d графика",subwindow);

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

{

PrintFormat("Не удалось добавить индикатор MACD на окно %d графика. Код ошибки %d",

subwindow,GetLastError());

}

//--- добавление индикатора на график прошло успешно

return(true);

}

Смотри также

