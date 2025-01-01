- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Печатает некоторое сообщение в журнал экспертов. Параметры могут иметь любой тип.
|
void Print(
Параметры
...
[in] Любые значения, разделенные запятыми. Количество параметров не может превышать 64.
Примечание
Массивы нельзя передавать в функцию Print(). Массивы должны печататься поэлементно.
Данные типа double выводятся с точностью до 16 десятичных цифр после точки, при этом данные могут выводиться либо в традиционном либо в научном формате – в зависимости от того, как запись будет наиболее компактна. Данные типа float выводятся с 5 десятичными цифрами после точки. Для вывода вещественных чисел с другой точностью либо в явно указанном формате необходимо использовать функцию PrintFormat().
Данные типа bool выводятся в виде строк "true" или "false". Даты выводятся в виде YYYY.MM.DD HH:MI:SS. Для вывода даты в другом формате необходимо использовать функцию TimeToString(). Данные типа color выводятся либо в виде строки R,G,B, либо в виде названия цвета, если этот цвет присутствует в наборе цветов.
При работе в тестере стратегий в режиме оптимизации функция Print() не выполняется.
Пример:
|
void OnStart()
Смотри также