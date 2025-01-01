ДокументацияРазделы
Печатает некоторое сообщение в журнал экспертов. Параметры могут иметь любой тип.

void  Print(
   argument,     // первое значение
   ...           // последующие значения
   );

Параметры

...

[in]  Любые значения, разделенные запятыми. Количество параметров не может превышать 64.

Примечание

Массивы нельзя передавать в функцию Print(). Массивы должны печататься поэлементно.

Данные типа double выводятся с точностью до 16 десятичных цифр после точки, при этом данные могут выводиться либо в традиционном либо в научном формате – в зависимости от того, как запись будет наиболее компактна. Данные типа float выводятся с 5 десятичными цифрами после точки. Для вывода вещественных чисел с другой точностью либо в явно указанном формате необходимо использовать функцию PrintFormat().

Данные типа bool выводятся в виде строк "true" или "false". Даты выводятся в виде YYYY.MM.DD HH:MI:SS. Для вывода даты в другом формате необходимо использовать функцию TimeToString(). Данные типа color выводятся либо в виде строки R,G,B, либо в виде названия цвета, если этот цвет присутствует в наборе цветов.

При работе в тестере стратегий в режиме оптимизации функция Print() не выполняется.

Пример:

void OnStart()
  {
//--- выведем DBL_MAX с помощью Print(), это равносильно PrintFormat(%%.16G,DBL_MAX)
   Print("---- как выглядит DBL_MAX -----");
   Print("Print(DBL_MAX)=",DBL_MAX);
//--- теперь выведем число DBL_MAX с помощью PrintFormat()
   PrintFormat("PrintFormat(%%.16G,DBL_MAX)=%.16G",DBL_MAX);
//--- Вывод в журнал "Эксперты"
// Print(DBL_MAX)=1.797693134862316e+308
// PrintFormat(%.16G,DBL_MAX)=1.797693134862316E+308
 
//--- посмотрим как выводится тип float
   float c=(float)M_PI// нужно явно приводить к целевому типу
   Print("c=",c, "    Pi=",M_PI"    (float)M_PI=",(float)M_PI);
// c=3.14159    Pi=3.141592653589793    (float)M_PI=3.14159
   
//--- покажем, что может произойти при арифметических операциях над вещественными типами
   double a=7,b=200;
   Print("---- перед арифметическими операциями");
   Print("a=",a,"   b=",b);
   Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));
//--- разделим a на b (7/200)
   a=a/b;
//--- теперь как будто восстановим значение в переменной b
   b=7.0/a; // ожидается, что b=7.0/(7.0/200.0)=>7.0/7.0*200.0=200 - но это не так
//--- выведем вновь вычисленное значение b
   Print("----- после арифметических операций");
   Print("Print(b)=",b);
   Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));
//--- вывод в журнал "Эксперты"
// Print(b)=200.0
// Print(DoubleToString(b,16))=199.9999999999999716 (видим, что на самом деле b уже не равно 200.0)   
 
//--- создадим очень маленькое значение epsilon=1E-013
   double epsilon=1e-13;
   Print("---- создадим очень маленькое число");
   Print("epsilon=",epsilon); // получим   epsilon=1E-013
//--- теперь вычтем эпсилон из числа b и выведем снова значение в журнал "Эксперты"
   b=b-epsilon;
//--- выводим двумя способами
   Print("---- после вычитания epsilon из переменной b");
   Print("Print(b)=",b);
   Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));
//--- вывод в журнал "Эксперты"
// Print(b)=199.9999999999999  (теперь значение b после вычитания эпсилон не может округлиться до 200)
// Print(DoubleToString(b,16))=199.9999999999998578
//    (теперь значение b после вычитания эпсилон не может округлиться до 200)
  }

