Print

Печатает некоторое сообщение в журнал экспертов. Параметры могут иметь любой тип.

void Print(

argument,

...

);

Параметры

...

[in] Любые значения, разделенные запятыми. Количество параметров не может превышать 64.

Примечание

Массивы нельзя передавать в функцию Print(). Массивы должны печататься поэлементно.

Данные типа double выводятся с точностью до 16 десятичных цифр после точки, при этом данные могут выводиться либо в традиционном либо в научном формате – в зависимости от того, как запись будет наиболее компактна. Данные типа float выводятся с 5 десятичными цифрами после точки. Для вывода вещественных чисел с другой точностью либо в явно указанном формате необходимо использовать функцию PrintFormat().

Данные типа bool выводятся в виде строк "true" или "false". Даты выводятся в виде YYYY.MM.DD HH:MI:SS. Для вывода даты в другом формате необходимо использовать функцию TimeToString(). Данные типа color выводятся либо в виде строки R,G,B, либо в виде названия цвета, если этот цвет присутствует в наборе цветов.

При работе в тестере стратегий в режиме оптимизации функция Print() не выполняется.

Пример:

void OnStart()

{

//--- выведем DBL_MAX с помощью Print(), это равносильно PrintFormat(%%.16G,DBL_MAX)

Print("---- как выглядит DBL_MAX -----");

Print("Print(DBL_MAX)=",DBL_MAX);

//--- теперь выведем число DBL_MAX с помощью PrintFormat()

PrintFormat("PrintFormat(%%.16G,DBL_MAX)=%.16G",DBL_MAX);

//--- Вывод в журнал "Эксперты"

// Print(DBL_MAX)=1.797693134862316e+308

// PrintFormat(%.16G,DBL_MAX)=1.797693134862316E+308



//--- посмотрим как выводится тип float

float c=(float)M_PI; // нужно явно приводить к целевому типу

Print("c=",c, " Pi=",M_PI, " (float)M_PI=",(float)M_PI);

// c=3.14159 Pi=3.141592653589793 (float)M_PI=3.14159



//--- покажем, что может произойти при арифметических операциях над вещественными типами

double a=7,b=200;

Print("---- перед арифметическими операциями");

Print("a=",a," b=",b);

Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));

//--- разделим a на b (7/200)

a=a/b;

//--- теперь как будто восстановим значение в переменной b

b=7.0/a; // ожидается, что b=7.0/(7.0/200.0)=>7.0/7.0*200.0=200 - но это не так

//--- выведем вновь вычисленное значение b

Print("----- после арифметических операций");

Print("Print(b)=",b);

Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));

//--- вывод в журнал "Эксперты"

// Print(b)=200.0

// Print(DoubleToString(b,16))=199.9999999999999716 (видим, что на самом деле b уже не равно 200.0)



//--- создадим очень маленькое значение epsilon=1E-013

double epsilon=1e-13;

Print("---- создадим очень маленькое число");

Print("epsilon=",epsilon); // получим epsilon=1E-013

//--- теперь вычтем эпсилон из числа b и выведем снова значение в журнал "Эксперты"

b=b-epsilon;

//--- выводим двумя способами

Print("---- после вычитания epsilon из переменной b");

Print("Print(b)=",b);

Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));

//--- вывод в журнал "Эксперты"

// Print(b)=199.9999999999999 (теперь значение b после вычитания эпсилон не может округлиться до 200)

// Print(DoubleToString(b,16))=199.9999999999998578

// (теперь значение b после вычитания эпсилон не может округлиться до 200)

}

