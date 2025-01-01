- ObjectCreate
Задает значение соответствующего свойства объекта. Свойство объекта должно быть типа string. Существует 2 варианта функции.
Установка значения свойства, не имеющего модификатора
bool ObjectSetString(
Установка значения свойства с указанием модификатора
bool ObjectSetString(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
name
[in] Имя объекта.
prop_id
[in] Идентификатор свойства объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING.
prop_modifier
[in] Модификатор указанного свойства. Означает номер уровня в инструментах Фибоначчи и в графическом объекте Вилы Эндрюса. Нумерация уровней начинается с нуля.
prop_value
[in] Значение свойства.
Возвращаемое значение
Возвращает true только в том случае, если команда на изменение свойств графического объекта успешно отправлена графику, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Функция использует асинхронный вызов – это означает, что функция не дожидается выполнения команды, успешно поставленной в очередь указанного графика, а сразу же возвращает управление.
Для проверки результата выполнения на чужом графике можно использовать функцию, запрашивающую указанное свойство объекта. Но при этом следует иметь в виду, что такие функции ставятся в конец очереди команд чужого графика и дожидаются результата выполнения, то есть могут быть затратными по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.
При переименовании графического объекта одновременно формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией OnChartEvent():
- событие удаления объекта со старым именем;
- событие создания графического объекта с новым именем.
Пример:
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."