GlobalVariablesDeleteAll

Удаляет глобальные переменные клиентского терминала.

int GlobalVariablesDeleteAll(

string prefix_name=NULL,

datetime limit_data=0

);

Параметры

prefix_name=NULL

[in] Префикс имени удаляемых глобальных переменных. Если указан префикс NULL либо пустая строка, то под критерий удаления соответствуют все глобальные переменные, соответствующие критерию удаления по дате

limit_data=0

[in] Дата для отбора глобальных переменных по времени последней модификации. Удаляются глобальные переменные, которые изменялись ранее указанной даты. Если параметр равен нулю, то удаляются все глобальные переменные, соответствующие первому критерию (по префиксу).

Возвращаемое значение

Количество удаленных переменных.

Примечание

Если оба параметра равны нулю (prefix_name=NULL и limit_data=0), то удаляются все глобальные переменные терминала. Если указаны оба параметра, то удаляются глобальные переменные, соответствующие одновременно каждому из указанных параметров.

Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются.

Пример: