Возвращает тикет соответствующего ордера в истории. Перед вызовом функции HistoryOrderGetTicket() необходимо получить историю сделок и ордеров с помощью функции HistorySelect() или HistorySelectByPosition().
ulong HistoryOrderGetTicket(
Параметры
index
[in] Номер ордера в списке ордеров.
Возвращаемое значение
Значение типа ulong. В случае неудачного выполнения возвращает 0.
Примечание
Не следует путать между собой ордера из торговой истории и действующие отложенные ордера, которые отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты". Список ордеров, которые были отменены или привели к проведению торговой операции, можно посмотреть в закладке "История" на панели "Инструменты" клиентского терминала.
Пример:
void OnStart()
