Дата и время
Группа функций, обеспечивающих работу с данными типа datetime (целое число, представляющее собой количество секунд, прошедших с 0 часов 1 января 1970 года).
Для организации счетчиков и таймеров высокого разрешения нужно использовать функцию GetTickCount(), которая выдает значения в миллисекундах.
|
Функция
|
Действие
|
Возвращает последнее известное время сервера (время прихода последней котировки) в формате datetime
|
Возвращает расчетное текущее время торгового сервера
|
Возвращает локальное компьютерное время в формате datetime
|
Возвращает время GMT формате datetime с учетом перехода на зимнее или летнее время по локальному времени компьютера, на котором запущен клиентский терминал
|
Возвращает признак перехода на летнее /зимнее время
|
Возвращает текущую разницу между временем GMT и локальным временем компьютера в секундах с учетом перехода на зимнее или летнее время
|
Производит конвертацию из значения типа datetime в переменную типа структуры MqlDateTime
|
Производит конвертацию из переменной типа структуры MqlDateTime в значение типа datetime