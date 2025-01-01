ДокументацияРазделы
Дата и время

Группа функций, обеспечивающих работу с данными типа datetime (целое число, представляющее собой количество секунд, прошедших с 0 часов 1 января 1970 года).

Для организации счетчиков и таймеров высокого разрешения нужно использовать функцию GetTickCount(), которая выдает значения в миллисекундах.

Функция

Действие

TimeCurrent

Возвращает последнее известное время сервера (время прихода последней котировки) в формате datetime

TimeTradeServer

Возвращает расчетное текущее время торгового сервера

TimeLocal

Возвращает локальное компьютерное время в формате datetime

TimeGMT

Возвращает время GMT формате datetime с учетом перехода на зимнее или летнее время по локальному времени компьютера, на котором запущен клиентский терминал

TimeDaylightSavings

Возвращает признак перехода на летнее /зимнее время

TimeGMTOffset

Возвращает текущую разницу между временем GMT и локальным временем компьютера в секундах с учетом перехода на зимнее или летнее время

TimeToStruct

Производит конвертацию из значения типа datetime в переменную типа структуры MqlDateTime

StructToTime

Производит конвертацию из переменной типа структуры MqlDateTime в значение типа datetime